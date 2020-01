O sorteio da Mega da Virada 2019 no valor de R$ 304,2 milhões ocorreu na noite desta terça-feira (31), véspera de ano novo. Os números sorteados no prêmio 2.220 foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58.

continua depois da publicidade

O valor total de R$ 304.213.838,63 é o segundo maior dos 11 anos do sorteio da Mega da Virada. O maior prêmio segue sendo o do sorteio da Mega da Virada de 2017, com R$ 306 milhões.

Quatro apostas acertaram as seis dezenas. Cada aposta vai receber R$ 76 milhões. Os vencedores sao de Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e dois de São Paulo (SP).

Além disso, 1.031 apostadores acertaram a Quina e vão levar R$ 57,5 mil cada um. Outros 77.055 apostadores acertaram a quadra e vão receber R$ 1.099,78 cada um.

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar os seis números sorteados. É possível ganhar ainda ao acertar 5 ou quatro números, dentre os 60 disponíveis no volante. Para jogar é preciso marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima custa R$ 4,50.

E o Bolão?

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. É possível ainda comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Na Mega-Sena, os bolões tem preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

E se for eu o ganhador? O que eu faço?

Primeiro você precisa garantir que ninguém mais consiga sacar o dinheiro no seu lugar. Clique no link a seguir e saiba como -> Ganhou na loteria? Saiba como garantir que só você possa sacar o prêmio.

Confira todos os prêmios das Mega da Virada de 2009 a 2018

Ano Concurso Ganhadores Prêmio por ganhador – R$ Prêmio Total – R$ 2018 2110 52 5.818.007,36 302.536,382,72 2017 2000 17 18.942.279,04 306.718743,68 2016 1890 6 36.824.758,22 220.948.549,32 2015 1775 6 41.088.919,05 246.533.514,30 2014 1665 4 65.823.888,16 275.295.552,64 2013 1560 4 56.169.465,02 224.677.860,08 2012 1455 3 81.594.699,72 244.784.099,16 2011 1350 5 35.523.497,52 177.617.487,6 2010 1245 4 48.598.800,01 194.395.200,04 2009 1440 2 72.450.747,46 144.901.494,92