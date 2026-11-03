Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio histórico estimado em mais de R$ 1 bilhão

As apostas para a Mega da Virada 2026, Concurso 3100, estão abertas com prêmio estimado em mais de R$ 1 bilhão, o maior da história do concurso especial. A aposta simples custa R$ 6,00, com a marcação de seis números entre 1 e 60, e pode ser feita até as 22h do dia 31 de dezembro de 2026. Em 2025 a Mega da Virada deu um prêmio de R$ 1,09 bilhão para seis apostas.

Uma das novidades é o horário do sorteio, marcado para 1º de janeiro de 2027, às 11h. Segundo o regulamento oficial, o prêmio principal não acumula. Se nenhuma aposta acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa, de cinco acertos, e assim por diante.

Onde e como apostar na Mega da Virada 2026

Os interessados podem registrar os jogos de diferentes maneiras no país:

Casas Lotéricas: Presencialmente em mais de 13 mil unidades credenciadas.

Canais Digitais: Pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa para Android e iOS.

Internet Banking: Canal exclusivo para correntistas da Caixa Econômica Federal.

Modalidades de Jogo: Seleção manual de palpites, Surpresinha com escolha aleatória pelo sistema ou Bolão Caixa.

Regras de premiação e acumulação

O montante destinado ao pagamento dos prêmios do concurso especial obedece à seguinte distribuição sobre a arrecadação:

90% para a primeira faixa, com seis acertos (sena).

5% para a segunda faixa, com cinco acertos (quina).

5% para a terceira faixa, com quatro acertos (quadra).

A composição da primeira faixa engloba 90% do percentual destinado a prêmios da arrecadação do concurso, somados ao total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil, aos valores acumulados de concursos de final zero ou cinco, e ao saldo remanescente da sena do concurso anterior, quando houver.