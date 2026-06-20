Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no segundo turno

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova pesquisa sobre intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Os dados foram publicados pela Folha de S. Paulo.
A pesquisa estimulada aponta o presidente Lula (PT) na liderança com 41% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) com 31%. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 3%.
Nos cenários de segundo turno, Lula lidera em todas as simulações. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, o petista registra 47%, ante 43% do adversário, cenário de empate técnico. Em um embate com Ronaldo Caiado, Lula mantém os 47%, enquanto o governador soma 41%. Já em um eventual confronto com Romeu Zema (Novo), Lula chega a 48%, frente aos 39% do ex-governador de Minas Gerais.
Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026
O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
Pesquisa espontânea
- Lula (PT): 30%
- Flávio Bolsonaro (PL): 17%
- Jair Bolsonaro* (PL): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 1%
- Renan Santoss (Missão): 1%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Vota no PT/Candidato do PT: 0%
- No atual presidente: 0%
- Outras respostas: 5%
- Não vota: 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe: 36%
- *Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Cenário estimulado 1
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Samara Martins (UP): 2%
- Augusto Cury (Avante): 2%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Joaquim Barbosa (DC): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
- Hertz Dias (PSTU): não pontuaram
- Edmilson Costa (PCB): não pontuaram
- Nenhum/Branco/Nulo: 7%
- Não sabe: 4%
Potencial de rejeição dos candidatos a presidente
O instituto Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 46%
- Aécio Neves (PSDB): 23%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Ronaldo Caiado (PSD): 14%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%
- Renan Santos (Missão): 12%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 12%
- Joaquim Barbosa (DC): 11%
- Samara Martins (UP): 10%
- Augusto Cury (Avante): 9%
- Edmilson Costa (PCB): 8%
- Hertz Dias (PSTU): 7%
- Votaria em todos: 2%
- Não votaria em nenhum: 1%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Segundo turno para presidente pelo Datafolha
A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47%
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 47%
- Ronaldo Caiado (PSD): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe: 2%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 48%
- Romeu Zema (Novo): 39%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe: 2%
Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha da Manhã S/A. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-09956/2026.