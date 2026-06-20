Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no segundo turno

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova pesquisa sobre intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Os dados foram publicados pela Folha de S. Paulo.

A pesquisa estimulada aponta o presidente Lula (PT) na liderança com 41% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) com 31%. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 3%.

Nos cenários de segundo turno, Lula lidera em todas as simulações. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, o petista registra 47%, ante 43% do adversário, cenário de empate técnico. Em um embate com Ronaldo Caiado, Lula mantém os 47%, enquanto o governador soma 41%. Já em um eventual confronto com Romeu Zema (Novo), Lula chega a 48%, frente aos 39% do ex-governador de Minas Gerais.

Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026

O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Pesquisa espontânea

Lula (PT): 30%

Flávio Bolsonaro (PL): 17%

Jair Bolsonaro* (PL): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 1%

Renan Santoss (Missão): 1%

Romeu Zema (Novo): 1%

Vota no PT/Candidato do PT: 0%

No atual presidente: 0%

Outras respostas: 5%

Não vota: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe: 36%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Cenário estimulado 1

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Hertz Dias (PSTU): não pontuaram

Edmilson Costa (PCB): não pontuaram

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe: 4%

Potencial de rejeição dos candidatos a presidente

O instituto Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 46%

Aécio Neves (PSDB): 23%

Romeu Zema (Novo): 17%

Ronaldo Caiado (PSD): 14%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%

Renan Santos (Missão): 12%

Rui Costa Pimenta (PCO): 12%

Joaquim Barbosa (DC): 11%

Samara Martins (UP): 10%

Augusto Cury (Avante): 9%

Edmilson Costa (PCB): 8%

Hertz Dias (PSTU): 7%

Votaria em todos: 2%

Não votaria em nenhum: 1%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Segundo turno para presidente pelo Datafolha

A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47%

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 47%

Ronaldo Caiado (PSD): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe: 2%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 48%

Romeu Zema (Novo): 39%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 2%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha da Manhã S/A. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-09956/2026.