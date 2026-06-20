Datafolha

Lula e Flávio Bolsonaro têm empate técnico no segundo turno

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Gazeta do Povo Marlice Pinto Vilela - Gazeta do Povo
- Atualizado: 20/06/26 20h56
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Imagem mostra Lula e Flávio Bolsonaro em uma montagem. Foto: Claudio Reis - Getty Images / Andressa - Anholete Agência Senado.
Imagem mostra Lula e Flávio Bolsonaro em uma montagem. Foto: Claudio Reis - Getty Images / Andressa - Anholete Agência Senado.

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova pesquisa sobre intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. Os dados foram publicados pela Folha de S. Paulo.

A pesquisa estimulada aponta o presidente Lula (PT) na liderança com 41% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL) com 31%. Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão) aparecem com 3%.

Nos cenários de segundo turno, Lula lidera em todas as simulações. Na disputa contra Flávio Bolsonaro, o petista registra 47%, ante 43% do adversário, cenário de empate técnico. Em um embate com Ronaldo Caiado, Lula mantém os 47%, enquanto o governador soma 41%. Já em um eventual confronto com Romeu Zema (Novo), Lula chega a 48%, frente aos 39% do ex-governador de Minas Gerais.

Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026

O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados previamente para escolha do eleitor) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

Pesquisa espontânea

  • Lula (PT): 30%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 17%
  • Jair Bolsonaro* (PL): 2%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 1%
  • Renan Santoss (Missão): 1%
  • Romeu Zema (Novo): 1%
  • Vota no PT/Candidato do PT: 0%
  • No atual presidente: 0%
  • Outras respostas: 5%
  • Não vota: 0%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 6%
  • Não sabe: 36%
  • *Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Cenário estimulado 1

  • Lula (PT): 41%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 31%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3%
  • Renan Santos (Missão): 3%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Samara Martins (UP): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 2%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Joaquim Barbosa (DC): 1%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 1%
  • Hertz Dias (PSTU): não pontuaram
  • Edmilson Costa (PCB): não pontuaram
  • Nenhum/Branco/Nulo: 7%
  • Não sabe: 4%

Potencial de rejeição dos candidatos a presidente

O instituto Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. O resultado foi:

  • Flávio Bolsonaro (PL): 48%
  • Lula (PT): 46%
  • Aécio Neves (PSDB): 23%
  • Romeu Zema (Novo): 17%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 14%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 14%
  • Renan Santos (Missão): 12%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 12%
  • Joaquim Barbosa (DC): 11%
  • Samara Martins (UP): 10%
  • Augusto Cury (Avante): 9%
  • Edmilson Costa (PCB): 8%
  • Hertz Dias (PSTU): 7%
  • Votaria em todos: 2%
  • Não votaria em nenhum: 1%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%

Segundo turno para presidente pelo Datafolha

A pesquisa Datafolha simulou três cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula (PT): 47%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 43%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 8%
  • Não sabe: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula (PT): 47%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 41%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 10%
  • Não sabe: 2%

Lula x Romeu Zema

  • Lula (PT): 48%
  • Romeu Zema (Novo): 39%
  • Nenhum/Branco/Nulo: 11%
  • Não sabe: 2%

Metodologia: 2.004 entrevistados pelo Datafolha entre os dias 17 e 19 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pela Folha da Manhã S/A. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Registro no TSE nº BR-09956/2026.

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