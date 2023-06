Novamente apostadores de Curitiba conseguiram “um troco” ao acertar 14 dos 15 números sorteados na Lotofácil 2842, na noite desta terça-feira (20), em São Paulo. O prêmio máximo, de R$ 1,4 milhão, saiu para uma aposta de Guaratinguetá.

Resultado da Lotofácil 2842: 03, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25.

As apostas de Curitiba que faturaram prêmio na Lotofácil 2842 foram feitas na Guaira Loterias, no bairro Água Verde, e outra em canal eletrônico. Por terem acertado 14 dos 15 números sorteados, as apostas de Curitiba ganharam R$ 1,8 mil cada.

O próximo sorteio da Lotofácil, nesta quarta-feira (21), promete pagar a bolada de R$ 1,7 milhão.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.858,19 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.858,19

Ganhadores na Lotofacil 2842 no Paraná

APUCARANA/PR LOTERICA 13 PONTOS 15 Não Simples 1 R$1.858,19 CASCAVEL/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 16 Sim Simples 1 R$3.716,38 CURITIBA/PR GUAIRA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.858,19 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.858,19 JAGUAPITA/PR LOTERICA JAGUAPITA 15 Não Simples 1 R$1.858,19 MARIALVA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.858,19 MARINGA/PR CENTER LOTERICA 15 Não Simples 1 R$1.858,19 MEDIANEIRA/PR LOTERIAS AVENIDA 15 Sim Simples 1 R$1.858,19 PATO BRANCO/PR LOTERICA GUARANY 15 Não Simples 1 R$1.858,19 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.858,19 PATO BRANCO/PR MACARI LOTERIAS 15 Sim Simples 1 R$1.858,19 PONTA GROSSA/PR FEZINHA 15 Não Simples 1 R$1.858,19 QUATRO BARRAS/PR PINHEIRAO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.858,19 TOLEDO/PR LOTERICA PARIGOT 15 Sim Simples 1 R$1.858,19 TOLEDO/PR NIPO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.858,19

