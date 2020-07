Conforme a Tribuna do Paraná informou em primeira mão no último dia 24 de julho, a Lotofácil passa a ser diária na segunda-feira que vem, dia 3 de agosto. De segunda a sábado, assim como acontece com a Quina, os apostadores poderão concorrer aos milionários prêmios oferecidos pela loteria mais querida do Brasil.

Outra das novidades é a premiação multiplicada em concursos com final ZERO (0). Nestes casos, assim como acontece nas Megas Senas de final 0 e 5, o prêmio será acrescido de uma parte (10%) de todos os prêmios anteriores. O primeiro concurso de final 0 da Lotofácil será no dia 13 de agosto.

E as novidades não param por aí, mas esta a seguir só valerá a partir do dia 10 de agosto. Agora, a partir desta data, o apostador pode escolher de 15 a 20 dezenas para apostar, ou seja, são duas dezenas a mais que o limite anterior. A probabilidade de acerto para quem optar pela aposta mais cara aumenta consideravelmente. Anteriormente era possível apostar até 18 números, com probabilidade de acerto de 1 em 4006.

Com 19 números a chance sobre para 1 em 843 e com 20 dezenas para 1 em 211. É mais fácil que alguns concursos públicos. O preço, no entanto, também subiu e ficou bem salgado. Aliás, é o maior valor de uma aposta em loterias da Caixa. Para 19 números o preço é R$ 9,6 mil e para 20 dezenas o valor da aposta será de R$ 38,7 mil. A aposta simples continua valendo R$ 2,50.

Fique ligado diariamente aqui na Tribuna do Paraná. A gente acompanha todos os dias os principais sorteios das loterias da Caixa, inclusive a Lotofácil diária.

