Uma pessoa de Frutal , em Minas Gerais, acertou as 15 dezenas da Lotofácil 2879, sorteadas na quarta-feira (02), e vai receber R$ 1,7 milhão. Em Curitiba, duas apostas bateram na trave e por um número não cravou.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 24 e 25.

Na capital paranaense, um bilhete foi realizado na Dalpizzol Loterias e a outra na Millenium Loterias. Cada aposta vai levar R$ 1820,80. No Paraná, mais doze apostas fizeram 14 dezenas. A Dalpizol Loterias, por sinal, teve uma quina da Mega Sena premiada.

O próximo concurso será realizado nesta quinta-feira (03). O prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

+Leia mais! Mega Sena 2617 milionária paga prêmios para quatro apostas de Curitiba

Espetáculo no céu

Espetáculo no céu

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!