Javalis são risco no campo: pesquisa quer mapear impacto

O cheirinho do café acabava de ser preparado naquela propriedade rural quando o produtor avistou, pela terceira vez na semana, rastros de javalis que destruíram parte de sua plantação. Uma cena que tem se tornado cada vez mais comum nas fazendas brasileiras e que agora está no centro de uma importante iniciativa nacional.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) iniciou uma ampla pesquisa para mapear a presença desses animais no meio rural brasileiro, trabalho que ganhou impulso com as ações do Grupo de Trabalho (GT) de Javalis do Paraná. Durante reunião realizada nesta terça-feira (10/03), o grupo reforçou a importância do levantamento como ferramenta para reunir dados quantitativos e qualitativos sobre os impactos causados pela espécie nas lavouras e criações.

A expectativa é que os resultados desta radiografia nacional sejam conhecidos ainda no segundo semestre deste ano, compondo um panorama que vai auxiliar na compreensão do avanço desses animais pelo território brasileiro. Mais que números, os dados coletados servirão de base para a construção de propostas concretas voltadas ao enfrentamento deste desafio que tem tirado o sono de muitos produtores rurais.

Produtores têm até 31 de maio para participar do questionário, contribuindo com informações sobre suas experiências com a espécie invasora. “Esse levantamento é fundamental para que possamos dimensionar o problema. Com a participação dos nossos produtores, teremos um retrato mais claro da presença dos javalis no campo e dos prejuízos causados. A partir dessas informações, será possível discutir medidas mais eficazes para o controle dessa espécie”, afirma o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.

O Sistema FAEP recomenda que todos os produtores que já avistaram javalis em suas terras ou que registraram prejuízos causados por eles participem da pesquisa. Mesmo quem não teve contato direto com os animais pode ajudar divulgando a iniciativa para outros agricultores e pecuaristas que enfrentam essa realidade no dia a dia.

“Os dados até o momento são preliminares, e o levantamento depende desses questionários complementares”, destaca a representante do Mapa, Juliane Galvani.

Para auxiliar produtores rurais a lidar com essa questão, o Sistema FAEP desenvolveu uma cartilha informativa que aborda os diversos riscos associados aos javalis, desde impactos econômicos nas lavouras até questões ambientais e sanitárias que podem afetar a produção.

O material, disponibilizado gratuitamente no site da entidade, tem caráter orientativo e reúne informações valiosas que vão desde o histórico da chegada desses animais ao Brasil até as normas que regulamentam o controle populacional por meio da caça, oferecendo um guia completo para quem enfrenta esse desafio no campo.