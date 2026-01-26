Hotel de luxo é implodido durante operação em Brasília

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O antigo Torre Palace Hotel, que por anos foi um marco na paisagem central de Brasília, foi implodido às 10h01 deste domingo (25/01), em uma operação que durou apenas alguns segundos. Os explosivos estrategicamente posicionados nos andares inferiores fizeram o edifício desmoronar rapidamente, levantando uma imensa nuvem de poeira branca que, em cerca de cinco minutos, já havia se dissipado quase por completo.

Para garantir a segurança de todos, a população só pôde acompanhar o espetáculo de demolição a uma distância segura de aproximadamente 300 metros. O protocolo de segurança incluiu três sirenes de alerta que soaram momentos antes da implosão. Quando o edifício finalmente veio abaixo, aplausos ecoaram entre os curiosos que se reuniram para testemunhar o momento histórico.

A complexa operação contou com a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do DF e da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, mobilizando um extenso plano operacional que envolveu forças de segurança, equipes de emergência e órgãos de trânsito da capital. Todo o perímetro foi devidamente isolado e, assim que a poeira começou a baixar, técnicos da defesa civil já estavam inspecionando a área dos escombros.

Agora, máquinas pesadas trabalham sem parar para remover a montanha de entulho que tomou o lugar do antigo hotel. Segundo previsões do governo do Distrito Federal, os hotéis vizinhos que foram evacuados por precaução – Brasília Tower Hotel, LET’S Idea Brasília Hotel e Nobile Suítes Monumental – devem ser liberados nas próximas horas.

O Torre Palace carrega uma história conturbada em seus últimos anos. Abandonado desde 2013, o prédio foi ocupado em outubro de 2015 por aproximadamente 150 pessoas do Movimento de Resistência Popular, que lutavam por políticas habitacionais no DF. Na mesma época, a Polícia Militar relatou que o local já vinha sendo invadido por usuários de drogas e havia se tornado um ponto conhecido de crimes e tráfico.

Após a desocupação, o edifício – já condenado pela Defesa Civil – permaneceu isolado até seu derradeiro fim. Com seus 14 andares e 140 apartamentos, o Torre Palace ocupava um espaço privilegiado no Setor Hoteleiro Norte, área nobre de Brasília, próximo a atrações turísticas como a Torre de TV e o estádio Mané Garrincha.