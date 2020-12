O governo revisou a sua previsão oficial para o salário mínimo de 2021. A expectativa é que o piso fique em R$ 1.088, ante R$ 1.067 projetado anteriormente, em agosto deste ano, quando encaminhou ao Congresso o projeto de lei orçamentária (PLOA) de 2021. O aumento de R$ 43 é explicado pela nova projeção de inflação medida pelo INPC, que acelerou neste fim de ano. A estimativa é que ela feche o ano em 4,1%.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Aprovado aumento do salário mínimo no Paraná; veja o novo valor!

A informação consta em ofício encaminhado nesta terça-feira (15) pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso Nacional. Esse ofício traz alterações ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), peça que norteia a execução do Orçamento e que será votada pelo Congresso nesta quarta-feira (16).

O valor exato no novo salário mínimo será fixado em medida provisória a ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) até o fim do ano. A Constituição determina que ele é obrigado a recompor a inflação. O governo Bolsonaro não trabalha com valorização real (acima da inflação) do mínimo, devido ao impacto nas contas públicas. O Ministério da Economia estima que cada aumento do salário mínimo impacta outras despesas do governo em R$ 305 milhões. O piso é o indexador de diversos benefícios, como aposentadorias.