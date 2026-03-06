Golpistas fingem ser gerentes para roubar dados bancários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem curte dar golpe não para de inventar moda. Agora, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os meliantes estão se passando por gerentes bancários em ligações telefônicas para fisgar clientes desavisados.

Os caras são espertos: mascaram o número de origem da chamada para parecer que é do banco mesmo. Aí vêm com papo de que houve desconto indevido na conta ou que o cartão foi clonado. Metidos num rolo desses, muitos acabam caindo e passam senhas e dados pessoais para os golpistas.

Vale o toque: nenhum funcionário de banco liga pedindo seus dados financeiros. Recebeu esse tipo de ligação? Desligue na hora. Ficou na dúvida? Você mesmo deve procurar os canais oficiais da sua instituição.

“Nenhum gerente ou funcionário de banco pede senhas, dados financeiros e muito menos que ele faça uma transação bancária para resolver supostos problemas na conta. Se receber este tipo de contato, encerre-o na hora. Se tiver dúvidas, contate os canais oficiais do banco”, disse Raphael Mielle, diretor de Serviços e Segurança da Febraban.

A Febraban reforça que bancos nunca pedem dados pessoais, senhas, atualizações de sistemas, chaves de segurança ou estornos. A chapa continua cada vez mais quente no mundo digital.

Outro ponto importante: senhas, códigos e tokens são de uso pessoal e intransferível. Não compartilhe com ninguém e nunca digite essas informações durante ligações ou em links suspeitos.

Se você já caiu no conto do vigário, avise imediatamente seu banco para que bloqueiem acessos e tomem as medidas de segurança necessárias. Não esqueça de registrar um boletim de ocorrência também.