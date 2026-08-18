Morre Glória Menezes, aos 91 anos, lenda da TV brasileira

Glória Menezes, uma das principais atrizes da história da televisão brasileira, morreu nesta terça-feira (18), aos 91 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família. Segundo a assessoria da atriz, ela a morte ocorreu por causas naturais. Glória deixa uma carreira de mais de seis décadas no teatro, no cinema e na televisão, marcada por personagens marcantes em novelas como Irmãos Coragem, Brega & Chique, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Senhora do Destino e A Favorita.

Mais cedo, o país já havia se despedido de outra grande atriz brasileira. Laura Cardoso, que ao longo da vida profissional, somou mais de cem trabalhos, entre novelas, séries e especiais, morreu de causas naturais aos 98 anos.

Nascida em Pelotas (RS), em 19 de outubro de 1934, Nilcedes Soares de Magalhães — seu nome de batismo — mudou-se ainda criança para São Paulo. Foi na capital paulista que ela começou a estudar teatro e ingressou na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (EAD-USP). A formação teatral marcou sua maneira de trabalhar e acompanhou toda a carreira.

Glória iniciou profissionalmente no teatro no fim dos anos 1950 e chegou à televisão em uma época em que o meio ainda dava seus primeiros passos no Brasil. Seu primeiro trabalho foi na TV Tupi, na novela Um Lugar ao Sol, em 1959.

No início dos anos 1960, também começou a trabalhar no cinema. Um de seus trabalhos mais importantes foi O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte e lançado em 1962. No filme, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, Glória interpretou Rosa, mulher de Zé do Burro, personagem de Leonardo Villar. A produção foi também indicada ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

Glória Menezes protagonizou primeira novela diária da TV brasileira

Foi na televisão, porém, que a atriz alcançou projeção nacional. Em 1963, protagonizou com Tarcísio Meira a novela 2-5499 Ocupado, na TV Excelsior, considerado o primeiro folhetim diário da televisão brasileira. A parceria profissional dos dois se estendeu por décadas e se tornou uma das mais conhecidas da dramaturgia nacional.

Glória e Tarcísio se casaram em 1963, no mesmo ano em que começaram a trabalhar juntos na televisão. Permaneceram casados por 59 anos, até a morte do ator, em agosto de 2021, aos 85 anos. Os dois tiveram um filho, o também ator Tarcísio Filho. Glória tinha ainda outros dois filhos, João Paulo e Maria Amélia.

A chegada à Globo ocorreu em 1967, com Sangue e Areia. A partir daquele momento, Glória Menezes passou a integrar o grupo de atores que ajudaram a consolidar a emissora como principal produtora de teledramaturgia do país.

Um de seus primeiros grandes sucessos na Globo foi Irmãos Coragem, de Janete Clair, exibida em 1970. Na novela, Glória interpretou Lara, personagem que apresentava três personalidades distintas: Lara, Diana e Márcia. A produção se tornou um dos maiores sucessos da televisão brasileira naquele período e consolidou a atriz como uma das protagonistas da emissora.

Nos anos 1990, Glória deixou as protagonistas românticas para trás

Ao longo das décadas seguintes, Glória trabalhou com diferentes autores e diretores e passou por gêneros variados. Também se destacou em personagens cômicos, especialmente a partir dos anos 1980. Atuou em Jogo da Vida, Guerra dos Sexos e Brega & Chique, demonstrando uma faceta diferente daquela associada aos grandes dramas de sua primeira fase.

Em 1990, interpretou Laurinha Figueroa em Rainha da Sucata. A personagem, uma mulher rica e decadente que tentava preservar a aparência de pertencimento à elite, tornou-se uma das vilãs mais lembradas da televisão brasileira. O papel também mostrou a disposição da atriz para assumir personagens diferentes das protagonistas românticas que haviam marcado parte de sua carreira.

Nos anos seguintes, Glória participou de novelas como Deus nos Acuda, A Próxima Vítima, Torre de Babel, O Beijo do Vampiro, Senhora do Destino e A Favorita. Em Senhora do Destino, de 2004, interpretou a Baronesa de Bonsucesso, personagem que sofria de Alzheimer. Em A Favorita, de 2008, viveu Irene Fontini.

Seu último papel fixo em uma novela foi em Totalmente Demais, exibida entre 2015 e 2016. Aos 80 anos, interpretou Stelinha, mãe do personagem de Fábio Assunção. A atriz ainda participou de trabalhos no teatro e no cinema depois disso, mas passou a fazer aparições cada vez mais raras.

Atriz teve passagens marcantes pelo teatro e cinema

A carreira de Glória Menezes também foi marcada pelo teatro. A atriz nunca deixou de reconhecer a importância da formação teatral para seu trabalho diante das câmeras. Entre suas peças mais conhecidas está Ensina-me a Viver, adaptação do texto de Colin Higgins, na qual interpretou uma mulher idosa que estabelece uma relação com um jovem.

No cinema, além de O Pagador de Promessas, participou de filmes como Indústria e Se Eu Fosse Você. Neste último, lançado em 2006, voltou às telas depois de um período afastada do cinema.

Glória Menezes recebeu diversos prêmios ao longo da carreira e foi homenageada por sua contribuição à dramaturgia brasileira. Entre os reconhecimentos estão o Troféu Imprensa, o Prêmio APCA e o Troféu Mário Lago. Também recebeu o Troféu Oscarito do Festival de Gramado, uma das principais homenagens concedidas pelo festival a artistas brasileiros.

Glória participou da consolidação da TV no Brasil

A atriz atravessou diferentes fases da televisão brasileira. Começou quando as novelas ainda eram produzidas em condições muito diferentes das atuais, passou pela consolidação da televisão como principal meio de entretenimento do país e permaneceu trabalhando quando a dramaturgia já havia se transformado com a chegada de novas tecnologias e plataformas.

Sua trajetória também se confunde com a de uma geração de atores que ajudou a estabelecer os padrões de interpretação da televisão brasileira. Ao lado de nomes como Tarcísio Meira, Fernanda Montenegro, Paulo Autran, Lima Duarte e outros artistas de sua geração, Glória Menezes participou da transição entre o teatro televisivo dos primeiros anos e o modelo de produção de novelas que se tornou uma das principais características da televisão nacional.

Glória Menezes partiu cinco anos após a morte do marido e parceiro de tela, Tarcísio Meira

A morte de Glória ocorre cinco anos depois da morte de Tarcísio Meira. O casal, que durante décadas esteve entre os mais conhecidos da televisão brasileira, havia formado uma das parcerias profissionais e pessoais mais duradouras do meio artístico.

Glória Menezes deixa uma obra extensa, distribuída entre teatro, cinema e televisão, e uma lista de personagens que se tornou parte da memória da dramaturgia brasileira. Sua última novela foi Totalmente Demais, mas sua carreira permaneceu presente nas reprises e nas novas gerações de espectadores que continuaram a descobrir seus trabalhos.