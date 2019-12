Geada em pleno dezembro? Pois é. Foi o que aconteceu na madrugada deste sábado (7) na serra de Santa Catarina. E pasmem: é o segundo dia seguido que os campos ficam branquinhos em pleno verão. Na madrugada de sexta-feira (6), a geada também apareceu.

A temperatura mais baixa neste sábado foi registrada na cidade de Bom Jardim: 1,3°C. A marca é a mais baixa alcançada em todo o estado de Santa Catarina no mês de dezembro. Em Urupema, os termômetros chegaram a 1,7°C. Já em São Joaquim, e Urubuci o termômetro ficou um pouco acima dos 2°C.

O verão começa dia 22 de dezembro.

Geada na Serra Catarinense em pleno mês de dezembro. Foto Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online / Fotos Públicas

Com o frio fora de época, os campos amanheceram branquinhos, como no Vale do Caminhos da Neve, a cerca de 3 km do centro de São Joaquim. O gado, inclusive, teve dificuldade em pastar.