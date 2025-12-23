Foguete sai de base brasileira e explode após decolagem

O primeiro voo comercial a partir de uma base brasileira teve um final dramático na noite dessa segunda-feira (23/12). O foguete sul-coreano HANBIT-Nano explodiu minutos após decolar da Base de Alcântara, no Maranhão. Por sorte, o veículo não era tripulado.
A decolagem aconteceu às 22h13, mas o que seria um momento histórico para o programa espacial brasileiro acabou em frustração. Segundo comunicado oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), o foguete sofreu uma “anomalia que o fez colidir com o solo”.
Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros foi imediatamente enviada ao local da queda para analisar os destroços. A Innospace, empresa responsável pelo lançamento, também já iniciou as investigações para descobrir o que causou a falha.
Vale lembrar que esse lançamento já vinha enfrentando uma série de contratempos. Inicialmente programado para novembro, o voo foi adiado para 17 de dezembro devido a problemas técnicos. Uma anomalia identificada forçou nova mudança para 19 de dezembro e, finalmente, outro problema técnico empurrou o lançamento para essa segunda-feira (22/12).
O HANBIT-Nano era um veículo espacial imponente: media 21,8 metros de comprimento e pesava impressionantes 20 toneladas. Sua missão era transportar satélites que seriam posicionados na órbita terrestre. A bordo estavam oito cargas úteis: cinco pequenos satélites e três dispositivos experimentais desenvolvidos em parceria entre Brasil e Índia.