Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro, sem conta na Caixa, poderão retirar nesta sexta-feira (20) o valor complementar de R$ 498 do saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com a Caixa Econômica Federal, as retiradas podem ser feitas nos mesmos locais onde o trabalhador retirou os R$ 500 nos meses anteriores. Têm direito ao saque trabalhadores com contas ativas ou inativas com saldo de até R$ 998 no dia 24 de julho. Clientes da Caixa terão o valor depositado automaticamente.

Onde posso sacar os R$ 498?

É possível sacar nas casas lotéricas e nos terminais de autoatendimento para quem tem o Cartão Cidadão. No caso de saques até R$ 100, a orientação é procurar uma lotérica.

Horário especial!

A Caixa Econômica Federal fará um atendimento especial por conta da grande procura pelo saque. As 2.302 agências terão horário estendido. Abrem às 8 e ficam até duas horas depois do expediente normal.