Família de ministro do STF nega atuação na corte para Banco Master

O escritório de advocacia Barci de Moraes veio a público nesta segunda-feira (09/03) para esclarecer os serviços prestados ao Banco Master. Por meio de nota à imprensa, a banca informou que jamais conduziu qualquer causa no Supremo Tribunal Federal (STF).

A banca é comandada pela advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e conta com os filhos do casal entre os sócios.

O comunicado surge após o ministro Moraes negar ter recebido mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, em 17 de novembro do ano passado. Na data mencionada, o empresário foi detido pela primeira vez durante a Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes na instituição financeira.

Segundo o escritório, a consultoria jurídica e atuação na Justiça para o banco ocorreram entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025, com a participação de 15 advogados.

Embora os valores de honorários não tenham sido divulgados na nota, o jornal O Globo havia publicado no ano passado que o contrato estava estimado em R$ 129 milhões ao longo de três anos. Os pagamentos mensais, que seriam de R$ 3,6 milhões, foram interrompidos após a liquidação da instituição pelo Banco Central.

Durante o período de trabalho junto ao banco, a banca produziu 36 pareceres e realizou 94 reuniões de trabalho.

As atividades desenvolvidas concentraram-se nas áreas de compliance, gestão das políticas internas do banco e implementação do código de ética e conduta do Master.

Barci de Moraes fez questão de ressaltar que não teve atuação no Supremo.

“O escritório esclarece ainda que nunca conduziu nenhuma causa para o Banco Master no âmbito do STF”, completou o escritório.