Estudo do Imperial College, de Londres, assinado por 50 cientistas, incluindo um grupo relacionado à Organização Mundial da Saúde (OMS), aponta números do coronavírus para o Brasil em quatro cenários distintos. Ações de isolamento social rígidas, de acordo com a projeção, pode salvar mais de um milhão de pessoas. O melhor cenário prevê 44 mil mortes no país.

Sem medidas de isolamento

Mortos: 1,15 milhão

Infectados: 187,7 milhões

Hospitalizações: 6,2 milhões

Casos graves: 1,5 milhão

Isolamento somente para idosos

Mortos: 529 mil

Infectados: 120 milhões

Hospitalizações: 3,2 milhões

Casos graves: 702 mil

Com isolamento social leve

Mortes: 627 mil

Infectados: 122 milhões

Pessoas hospitalizadas: 3,5 milhões

Casos graves: 831 mil

Com isolamento rígido e precoce

Mortes: 44 mil

Infectados: 11,4 milhões

Pessoas hospitalizadas: 250 mil

Casos graves: 57 mil

Todos os cenários consideraram uma população de 212.559.409 pessoas no Brasil.