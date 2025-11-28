Entrega atrasada e propaganda enganosa lideram reclamações da Black Friday

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Problemas de entrega e propaganda enganosa já despontam como os principais vilões desta Black Friday, temporada de compras que tem auge nesta sexta-feira (28/11). O balanço preliminar foi divulgado pela plataforma Reclame AQUI, que concentra queixas de consumidores e serve como termômetro para checar a reputação das lojas antes da compra.

O monitoramento, que abrange o período entre quarta-feira (26/11) e quinta-feira (27/11), revela que os problemas na entrega ocupam o topo do ranking das reclamações, representando 25,29% de todos os registros feitos na plataforma.

As queixas mais frequentes giram em torno de promessas atrativas como “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. De acordo com o Reclame AQUI, esses benefícios são amplamente utilizados como chamariz comercial, mas acabam não se concretizando na prática, repetindo um padrão já observado em edições anteriores da temporada promocional.

+ Leia mais Arrependimento na Black Friday? Saiba até quando você pode cancelar o pedido

Produto não recebido lidera entre reclamações da Black Friday

Na segunda posição do ranking aparece o problema de “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI destaca um cenário comum: consumidores que inicialmente acreditam estar enfrentando apenas um atraso na entrega, mas posteriormente descobrem que o item adquirido nunca existiu ou sequer foi despachado pelo vendedor.

A terceira colocação fica com “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas analisadas. Os relatos mostram que muitas lojas divulgam condições atrativas que são alteradas no momento da finalização da compra, gerando frustração para o consumidor.

Entre as práticas que têm causado insatisfação, destacam-se ainda os “descontos agressivos” com regras pouco transparentes, incluindo limitações de valor, validade restrita a determinadas regiões ou exigência de formas de pagamento específicas que acabam anulando o benefício anunciado inicialmente.

Segundo o Reclame AQUI, essas entrelinhas acabam passando despercebidas em meio à correria das compras nesta data tão aguardada.

Consumidor está mais cauteloso

Os dados do Reclame AQUI mostram uma mudança significativa no comportamento do consumidor desde agosto: o percentual de indecisos caiu de 76% para 36%. Agora, 31% afirmam que vão aproveitar as ofertas da Black Friday, um aumento expressivo em relação aos 10% registrados em agosto. Outros 33% declaram que não pretendem fazer compras na data. A maioria (69%), no entanto, ainda condiciona qualquer decisão aos preços e promoções encontrados.

O levantamento revela ainda que o consumidor está mais cauteloso. Embora 63% apontem o preço como fator decisivo, a compra não é mais determinada apenas pelo desconto oferecido. Os consumidores estão considerando também: valor do frete (29%); avaliações de outros consumidores (27%); reputação das marcas (23%); condições de pagamento (16%); e segurança contra golpes e fraudes (17%).

A inteligência artificial (IA) também entrou no radar de preocupações: 76% se sentem inseguros ou desconfiados com golpes realizados com IA; 63% não sabem identificar esse tipo de fraude; e 56% conhecem alguém que já caiu em golpes elaborados com essa tecnologia.

Recomendações antes de comprar na Black Friday

A plataforma apresenta algumas recomendações importantes para os consumidores evitarem problemas com suas compras. Entre elas, verificar com atenção o prazo de entrega e pesquisar sobre a reputação das empresas onde pretende comprar. Além disso, é aconselhável tirar prints do carrinho de compras e revisar cuidadosamente o pagamento final antes de concluir a transação.