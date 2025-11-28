Entrega atrasada e propaganda enganosa lideram reclamações da Black Friday

Problemas de entrega e propaganda enganosa já despontam como os principais vilões desta Black Friday, temporada de compras que tem auge nesta sexta-feira (28/11). O balanço preliminar foi divulgado pela plataforma Reclame AQUI, que concentra queixas de consumidores e serve como termômetro para checar a reputação das lojas antes da compra.
O monitoramento, que abrange o período entre quarta-feira (26/11) e quinta-feira (27/11), revela que os problemas na entrega ocupam o topo do ranking das reclamações, representando 25,29% de todos os registros feitos na plataforma.
As queixas mais frequentes giram em torno de promessas atrativas como “entrega em 2 horas”, “entrega no mesmo dia” ou “frete express”. De acordo com o Reclame AQUI, esses benefícios são amplamente utilizados como chamariz comercial, mas acabam não se concretizando na prática, repetindo um padrão já observado em edições anteriores da temporada promocional.
Produto não recebido lidera entre reclamações da Black Friday
Na segunda posição do ranking aparece o problema de “produto não recebido”, com 12,62% das reclamações. O Reclame AQUI destaca um cenário comum: consumidores que inicialmente acreditam estar enfrentando apenas um atraso na entrega, mas posteriormente descobrem que o item adquirido nunca existiu ou sequer foi despachado pelo vendedor.
A terceira colocação fica com “propaganda enganosa”, responsável por 9,33% das queixas analisadas. Os relatos mostram que muitas lojas divulgam condições atrativas que são alteradas no momento da finalização da compra, gerando frustração para o consumidor.
Entre as práticas que têm causado insatisfação, destacam-se ainda os “descontos agressivos” com regras pouco transparentes, incluindo limitações de valor, validade restrita a determinadas regiões ou exigência de formas de pagamento específicas que acabam anulando o benefício anunciado inicialmente.
Segundo o Reclame AQUI, essas entrelinhas acabam passando despercebidas em meio à correria das compras nesta data tão aguardada.
Consumidor está mais cauteloso
Os dados do Reclame AQUI mostram uma mudança significativa no comportamento do consumidor desde agosto: o percentual de indecisos caiu de 76% para 36%. Agora, 31% afirmam que vão aproveitar as ofertas da Black Friday, um aumento expressivo em relação aos 10% registrados em agosto. Outros 33% declaram que não pretendem fazer compras na data. A maioria (69%), no entanto, ainda condiciona qualquer decisão aos preços e promoções encontrados.
O levantamento revela ainda que o consumidor está mais cauteloso. Embora 63% apontem o preço como fator decisivo, a compra não é mais determinada apenas pelo desconto oferecido. Os consumidores estão considerando também: valor do frete (29%); avaliações de outros consumidores (27%); reputação das marcas (23%); condições de pagamento (16%); e segurança contra golpes e fraudes (17%).
A inteligência artificial (IA) também entrou no radar de preocupações: 76% se sentem inseguros ou desconfiados com golpes realizados com IA; 63% não sabem identificar esse tipo de fraude; e 56% conhecem alguém que já caiu em golpes elaborados com essa tecnologia.
Recomendações antes de comprar na Black Friday
A plataforma apresenta algumas recomendações importantes para os consumidores evitarem problemas com suas compras. Entre elas, verificar com atenção o prazo de entrega e pesquisar sobre a reputação das empresas onde pretende comprar. Além disso, é aconselhável tirar prints do carrinho de compras e revisar cuidadosamente o pagamento final antes de concluir a transação.