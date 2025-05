Empresa aumenta faturamento em R$ 100 milhões com IA

Uma distribuidora de produtos médico-hospitalares com atuação nacional implementou um sistema de inteligência artificial (IA) que está transformando sua operação e impulsionando seus negócios de forma significativa.

O Grupo Elfa, empresa que fornece produtos médicos para grandes redes hospitalares, adotou uma ferramenta chamada CotAI para automatizar o processo de cotação de preços. O resultado? Um aumento de faturamento de mais de R$ 100 milhões em apenas oito meses.

A inovação veio para resolver um problema comum no setor: o alto volume de e-mails de cotação. Com mais de 800 mil mensagens chegando mensalmente, a equipe de vendas enfrentava dificuldades para responder a todos os pedidos de forma eficiente.

O CotAI é um agente de IA que vai além das funções tradicionais. Ele não apenas executa tarefas programadas, mas age de forma autônoma, tomando decisões e planejando ações para atingir objetivos específicos. No caso do Grupo Elfa, o sistema lê e interpreta e-mails e anexos, identifica informações cruciais e gera propostas comerciais automaticamente.

Sérgio Leite, diretor-executivo da empresa, destaca o impacto positivo da tecnologia: “Antes, nossos vendedores gastavam muito tempo decifrando e-mails e identificando o tipo de solicitação. Agora, o processo é muito mais rápido e eficiente.”

A implementação do CotAI não foi um processo simples. Rafael Tobara, diretor-executivo de Tecnologia, Digital, Inovação e Experiência do Consumidor do Grupo Elfa, liderou a iniciativa após não encontrar soluções prontas no mercado que atendessem às necessidades da empresa.

O desenvolvimento do sistema envolveu uma série de desafios, incluindo o treinamento da IA para interpretar corretamente dados incompletos ou confusos. Após testar sete modelos diferentes, a equipe chegou a uma versão com até 99% de precisão na interpretação dos pedidos.

O impacto na eficiência é notável. O tempo de resposta aos clientes caiu de 40 para apenas 5 minutos, aumentando significativamente as chances de fechar negócios. Além disso, a automação liberou a equipe de vendas para focar em aspectos cruciais do negócio.

“Os vendedores agora podem se concentrar no que realmente importa: o relacionamento e a negociação, que são o coração das vendas”, afirma Tobara.

O projeto contou com a colaboração de parceiros especializados. A A3Data desenvolveu os algoritmos e cuidou da governança da informação, enquanto a AWS forneceu a infraestrutura e as ferramentas de IA generativa. A integração com os sistemas do Grupo Elfa ficou a cargo da FCamara.