Dias após deixar presidência do STF, Barroso anuncia aposentadoria

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), anunciou nesta quinta-feira (09/10) o pedido de aposentadoria. Ele também revelou que hoje foi a última sessão plenária na Corte.

“Sinto que agora é hora de seguir novos rumos”, afirmou.

O anúncio ocorre poucos dias após Barroso deixar a presidência do STF – cargo assumido pelo ministro Edson Fachin, em 29 de setembro. Recentemente, ele também foi alvo de sanções do governo dos Estados Unidos (EUA).

O ministro ainda deve permanecer no STF até a próxima semana para liberar processos que ainda estão sob a responsabilidade dele. Com a saída de Barroso, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicar um novo integrante para a Corte.

Barroso era ministro do STF desde 2013

Barroso chegou ao Supremo em 2013. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pelo ministro Carlos Ayres Britto, aposentado em novembro de 2012 ao completar 70 anos.

O ministro nasceu em Vassouras (RJ), é doutor em direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e mestre em direito pela Yale Law School, nos Estados Unidos.

Antes de chegar ao Supremo, atuou como advogado privado e defendeu diversas causas na Corte, entre elas a interrupção da gravidez nos casos de fetos anencéfalos, pesquisas com células-tronco, união homoafetiva e a defesa do ex-ativista Cesare Battisti.