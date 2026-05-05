Finanças

Desenrola 2.0: como usar o FGTS para quitar dívidas e limpar o nome

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 05/05/26 11h41
STF analisa novo mínimo existencial. Foto: Deposit Photos

O programa Novo Desenrola 2.0 foi ampliado e traz novas regras para ajudar os brasileiros a reduzirem o endividamento. Uma das principais facilidades desta nova etapa é a possibilidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar ou amortizar dívidas em atraso.

Com um potencial para alcançar mais de 100 milhões de pessoas, a iniciativa oferece descontos que podem chegar a 90% para as famílias.

Abaixo, confira o passo a passo e entenda na prática como utilizar o seu FGTS para renegociar suas pendências financeiras.

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Como usar o FGTS no Desenrola 2.0?

O trabalhador que possui saldo no Fundo de Garantia pode utilizá-lo para renegociar suas dívidas seguindo estas regras:

  • Qual valor pode ser usado? É possível usar até 20% do saldo total do FGTS ou até R$ 1.000,00 (prevalece o que for maior).
  • Como solicitar? A operação é feita diretamente com os bancos. Você deve autorizar a instituição financeira a utilizar o saldo do FGTS para amortizar o débito.
  • Onde buscar? Procure os canais oficiais do seu banco ou o Agente Operador do FGTS (CAIXA).
  • Atenção às regras de uso:
    • Retenção: Quem optar por usar esse saldo do FGTS ficará impedido de realizar novos saques-aniversário até atingir o valor total utilizado na quitação da dívida.
    • Monitoramento: O CPF de quem aderir ao programa será monitorado. Fica proibida a transferência de valores (via Pix ou cartão) para plataformas de apostas online (bets) por um período de até um ano.

Condições do Desenrola Família

Além do uso do FGTS, o programa traz condições facilitadas para quem possui dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal:

  • Quem tem direito: Brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).
  • Dívidas elegíveis: Débitos contraídos até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos.
  • Vantagens da renegociação:
    • Descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor total da dívida.
    • Taxa de juros limitada a 1,99% ao mês.
    • Prazo de pagamento de até 48 meses.
    • Carência de até 35 dias para o início do pagamento.
    • Limite de R$ 15 mil renegociados por pessoa, por instituição financeira.

Liberação do saque-residual do saque-aniversário

Se você optou pelo saque-aniversário e foi demitido sem justa causa entre 2020 e 2025, há um benefício adicional. Um desbloqueio de R$ 7,7 bilhões será feito de forma complementar.

  • Como receber: O dinheiro é depositado diretamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS.
  • Prazo: O valor será liberado automaticamente até o dia 26 de maio de 2026.

Outros eixos do programa

O Desenrola 2.0 também contempla outros setores, oferecendo:

  • Desenrola Fies: Descontos de até 99% para estudantes inscritos no CadÚnico.
  • Micro e Pequenas Empresas: Prazos de carência e de pagamento ampliados para linhas como Pronampe e Procred.
  • Desenrola Rural: Reabertura de prazo para regularização de dívidas de produtores até dezembro de 2026.
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