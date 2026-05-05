Desenrola 2.0: como usar o FGTS para quitar dívidas e limpar o nome

O programa Novo Desenrola 2.0 foi ampliado e traz novas regras para ajudar os brasileiros a reduzirem o endividamento. Uma das principais facilidades desta nova etapa é a possibilidade de utilizar o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar ou amortizar dívidas em atraso.

Com um potencial para alcançar mais de 100 milhões de pessoas, a iniciativa oferece descontos que podem chegar a 90% para as famílias.

Abaixo, confira o passo a passo e entenda na prática como utilizar o seu FGTS para renegociar suas pendências financeiras.

Como usar o FGTS no Desenrola 2.0?

O trabalhador que possui saldo no Fundo de Garantia pode utilizá-lo para renegociar suas dívidas seguindo estas regras:

Qual valor pode ser usado? É possível usar até 20% do saldo total do FGTS ou até R$ 1.000,00 (prevalece o que for maior).

É possível usar do FGTS ou (prevalece o que for maior). Como solicitar? A operação é feita diretamente com os bancos. Você deve autorizar a instituição financeira a utilizar o saldo do FGTS para amortizar o débito.

A operação é feita diretamente com os bancos. Você deve autorizar a instituição financeira a utilizar o saldo do FGTS para amortizar o débito. Onde buscar? Procure os canais oficiais do seu banco ou o Agente Operador do FGTS (CAIXA).

Procure os canais oficiais do seu banco ou o Agente Operador do FGTS (CAIXA). Atenção às regras de uso: Retenção: Quem optar por usar esse saldo do FGTS ficará impedido de realizar novos saques-aniversário até atingir o valor total utilizado na quitação da dívida. Monitoramento: O CPF de quem aderir ao programa será monitorado. Fica proibida a transferência de valores (via Pix ou cartão) para plataformas de apostas online (bets) por um período de até um ano.



Condições do Desenrola Família

Além do uso do FGTS, o programa traz condições facilitadas para quem possui dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal:

Quem tem direito: Brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

Brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Dívidas elegíveis: Débitos contraídos até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos.

Débitos contraídos até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e dois anos. Vantagens da renegociação: Descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor total da dívida. Taxa de juros limitada a 1,99% ao mês. Prazo de pagamento de até 48 meses. Carência de até 35 dias para o início do pagamento. Limite de R$ 15 mil renegociados por pessoa, por instituição financeira.



Liberação do saque-residual do saque-aniversário

Se você optou pelo saque-aniversário e foi demitido sem justa causa entre 2020 e 2025, há um benefício adicional. Um desbloqueio de R$ 7,7 bilhões será feito de forma complementar.

Como receber: O dinheiro é depositado diretamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS.

O dinheiro é depositado diretamente na conta cadastrada no aplicativo FGTS. Prazo: O valor será liberado automaticamente até o dia 26 de maio de 2026.

Outros eixos do programa

O Desenrola 2.0 também contempla outros setores, oferecendo:

Desenrola Fies: Descontos de até 99% para estudantes inscritos no CadÚnico.

Descontos de até 99% para estudantes inscritos no CadÚnico. Micro e Pequenas Empresas: Prazos de carência e de pagamento ampliados para linhas como Pronampe e Procred.

Prazos de carência e de pagamento ampliados para linhas como Pronampe e Procred. Desenrola Rural: Reabertura de prazo para regularização de dívidas de produtores até dezembro de 2026.