Conta de luz fica mais barata em dezembro com mudança para bandeira amarela

A conta de luz vai ficar mais barata em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28/11) que a bandeira tarifária passará da vermelha patamar 1, vigente em novembro, para amarela no último mês do ano.

Na prática, o consumidor deixará de pagar R$ 4,46 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e passará a desembolsar R$ 1,885.

A mudança é resultado da chegada do período chuvoso no país. Segundo a Aneel, a previsão de chuvas para dezembro é superior às precipitações registradas em novembro na maior parte do território nacional.

“Contudo, essa expectativa de chuvas está, em geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Diante de condições de geração de energia um pouco mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela. Por isso, o acionamento das termelétricas continua sendo essencial para atender à demanda”, informou a Agência.

Conta de luz estava com bandeira vermelha desde agosto

A Aneel acrescentou “que a geração solar é intermitente e não fornece energia de forma contínua, especialmente no período noturno e nos horários de maior consumo”. A redução ocorre após a adoção da bandeira vermelha patamar 1 em outubro e novembro.

A bandeira vermelha estava ativa há alguns meses. Em agosto e setembro vigorava a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh – a mais cara do sistema.

O que são as bandeiras tarifárias da conta de luz?

Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias funciona como um termômetro dos custos de geração de energia elétrica no país. As cores indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) produzir a energia que chega às residências, comércios e indústrias brasileiras.

Na bandeira verde, a conta de luz não sofre nenhum acréscimo. Já quando são acionadas as bandeiras amarela ou vermelha, a conta recebe acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, refletindo os custos extras de geração.