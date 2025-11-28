Cohapar entrega 128 moradias em Araucária, beneficiando famílias de baixa renda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) concluiu nesta sexta-feira (28) a entrega do Residencial Camembert, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Nesta segunda etapa, 128 famílias receberam as chaves de suas novas casas, totalizando 256 moradias no empreendimento.

Do total de unidades entregues nesta fase, 122 famílias foram contempladas com subsídios do Programa Casa Fácil Paraná, que reduzem o valor da entrada e o custo final do financiamento. O benefício é destinado a famílias com renda de até quatro salários mínimos.

O investimento total nesta etapa ultrapassou R$ 45 milhões, fruto de uma parceria entre o Governo do Estado, a Cohapar, a Caixa Econômica Federal e a MRV Engenharia. O primeiro módulo, também com 128 unidades, foi entregue em agosto deste ano.

Localizado no bairro Cachoeira, o residencial oferece fácil acesso a serviços essenciais como mercados, escolas e parques. O condomínio fechado conta com infraestrutura completa, incluindo salão de festas, playground e áreas de lazer.

Os apartamentos variam entre 40,82 m² e 77,85 m², com opções de sacada com churrasqueira ou garden privativo. As unidades possuem dois dormitórios, sala, banheiro, cozinha integrada à área de serviço e vaga de garagem individual. Todas são entregues com acabamento cerâmico nas áreas molhadas, ponto de gás no chuveiro e louças instaladas.

O financiamento é realizado pela Caixa Econômica Federal, permitindo o uso do FGTS e acesso aos descontos do programa Minha Casa, Minha Vida, o que reduz ainda mais o custo final para os beneficiários.

Impacto na vida das famílias

Para muitos moradores, a entrega das chaves representa a realização do sonho da casa própria. Talita Rodrigues, farmacêutica de 26 anos, e João Paulo Aparecido dos Santos, técnico de laboratório de 28 anos, aguardavam há dois anos por este momento. O casal destaca a importância do subsídio do programa Casa Fácil na viabilização da compra.

Gabriela Gomes Ferreira, auxiliar de cozinha de 26 anos, e Michel Moreira da Costa, operador de máquinas de 27 anos, mudaram-se de Pernambuco para o Paraná em busca de melhores oportunidades. Para eles, o benefício estadual de R$ 20 mil foi crucial na decisão de compra.

Já Marcelo Busquevis, supervisor de obras de 42 anos, e Josiane Aparecida dos Santos, manicure de 40 anos, comemoram o fim de 14 anos pagando aluguel. O casal estima uma redução significativa nas despesas com moradia, passando de R$ 4 mil para cerca de R$ 2 mil mensais.