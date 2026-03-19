Como os novos selos do Inmetro afetarão consumidores e empresas?

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O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) está implementando mudanças significativas em seus selos de certificação. A partir de 31 de março, os selos antigos para capacetes, extintores e cilindros de gás natural veicular (GNV) perderão a validade.

Fabricantes e comerciantes terão até junho para se adequar, quando apenas os novos selos com verificação digital serão aceitos.

Por que o Inmetro está mudando os selos de certificação?

A mudança visa aumentar a segurança e confiabilidade dos produtos certificados. Os novos selos, impressos exclusivamente pela Casa da Moeda do Brasil, contam com um QR Code que permite a verificação digital da autenticidade do produto.

Quais produtos serão afetados por essa mudança?

Inicialmente, a medida afetará capacetes para motociclistas, extintores de incêndio, cilindros de GNV e seus serviços de inspeção e manutenção. A partir de abril, outros produtos como lâmpadas, fios, cabos, peças automotivas, colchões, isqueiros e panelas de pressão também serão incluídos.

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Como os consumidores poderão verificar a autenticidade dos novos selos?

Os consumidores poderão usar o aplicativo ‘Inmetro Na Palma da Mão’ para verificar a autenticidade dos produtos. Basta apontar a câmera do celular para o QR Code no selo para confirmar a certificação e acessar informações detalhadas sobre o produto.

Qual é o prazo para a transição completa para os novos selos?

O prazo final para a transição é junho. Após esse período, apenas produtos com os novos selos digitais poderão circular regularmente no país. Essa mudança representa um avanço significativo na proteção do consumidor e no combate à falsificação de produtos certificados.