Cometa raríssimo poderá ser visto da Terra neste sábado

Julho vai ser um mês bacana para observar o céu de noite. Além da passagem da Estação Espacial Internacional pelo céu do Paraná, a passagem do cometa 13P/Olbers promete agitar os entusiastas de plantão. Fenômenos podem sem observados com auxílio de telescópios e até mesmo binóculos.

O cometa 13P/Olbers só pode ser visto da Terra a cada 69 anos e atingirá seu brilho máximo neste sábado (06). Mas como assistir a passagem deste cometa tão raro?

A dica para aproveitar a presença do cometa no início da noite é a utilização de telescópios ou de aplicativos que indiquem a direção do fenômeno, tal como o SkyView, disponível para sistemas Android e iOS.

Os melhores lugares para a observação serão no Norte e Nordeste do Brasil, mas não pode se descartar boas imagens em Curitiba.

Cometa “tipo Halley”

Descoberto por Heinrich Wilhelm Matthias Olbers (Bremen) em março de 1815, o cometa 13P/Olbers é considerado como um “tipo Halley”, um ponto brilhante frequentemente estudado pelos astrônomos, posto que há especulações sobre sua órbita ser acompanhada de uma chuva de meteoros associada em Marte.

