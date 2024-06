Cinco apostas de Curitiba e uma de Araucária, na região metropolitana, “bateram na trave” e por pouco não levaram o prêmio principal na Lotofácil 3137. A bolada de R$ 1,7 milhão, sorteada no noite de segunda-feira (24), vai para uma aposta de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Mas os apostadores de Curitiba e região não vão ficar de “mãos abanando”. Ao fazerem 14 de 15 acertos, cada uma das seis aposta simples vai receber o prêmio de R$1.563,29. Confira abaixo o detalhamento e onde foram feitas as apostas.

Na Lotofácil, o jogo mais querido do Brasil, é possível ganhar prêmios acertando 15, 14, 13, 12 e 11 números. Apostas podem ser feitas até às 19 horas e os globos da sorte fazem o sorteio às 20 horas.

