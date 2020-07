O Conselho Monetário Nacional (CMN) do Banco Central aprovou o lançamento da cédula de R$ 200, que será representada pela imagem do lobo-guará. A nova cédula deverá entrar em circulação a partir do final de agosto e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas em 2020, num total de R$ 90 bilhões.

Conforme a diretora de Administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, características e elementos de segurança da nova cédula só serão apresentados e explicados no lançamento oficial, como proteção contra tentativas de falsificação.

