Caixa retoma financiamento de imóveis de luxo: o que muda?

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira (03/03) a retomada do financiamento para compra de imóveis residenciais acima de R$ 2,25 milhões com recursos da caderneta de poupança.

A modalidade, enquadrada no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), estava suspensa desde outubro de 2024 para contratações individuais. No período de suspensão, o banco optou por priorizar o crédito para imóveis de menor valor, considerando a redução dos recursos disponíveis na poupança.

Com a nova medida, pessoas físicas voltam a ter acesso ao financiamento de imóveis de alto padrão utilizando recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que representa a principal fonte de crédito imobiliário no país.

Em nota, a vice-presidenta de Habitação da Caixa, Inês Magalhães, informou que o pacote habitacional do fim do ano passado ampliou a disponibilidade de recursos da poupança para o crédito habitacional, permitindo a retomada gradual das operações nessa faixa de valor.

“A reabertura amplia o escopo de atuação do banco no crédito habitacional, fortalece o relacionamento com clientes de alta renda e contribui para o aquecimento do mercado imobiliário e da construção civil”, afirmou a executiva em nota.

No final de 2025, o governo lançou um modelo renovado de crédito imobiliário. Entre as principais mudanças está a diminuição gradativa na destinação dos depósitos da caderneta para o compulsório – valor que os bancos são obrigados a manter parados no Banco Central (BC). A medida visa permitir que, com o tempo, 100% dos recursos da poupança possam servir de referência para o crédito habitacional.

Período de suspensão

Desde o início de 2024, a Caixa direcionava os recursos da poupança exclusivamente para imóveis enquadrados no Sistema Financeiro da Habitação (SFH), atendendo unidades de menor valor.

De acordo com o banco, essa estratégia tinha como objetivo democratizar o acesso ao crédito, beneficiar um número maior de famílias e adequar a oferta à menor captação da poupança, que vem registrando mais saques do que depósitos nos últimos anos.

Com a melhoria na liquidez (dinheiro disponível) do SBPE após as mudanças nas regras, o banco decidiu expandir novamente sua atuação no segmento de alto padrão.

Certificação sustentável

A Caixa já havia retomado o financiamento para a construção de imóveis no SFI, mas com uma exigência adicional: os projetos precisam obter o Selo Casa Azul Uni, certificação de sustentabilidade concedida pelo banco.

O selo avalia critérios ambientais e de eficiência das obras e classifica os empreendimentos nos níveis Bronze, Prata ou Ouro. A medida está alinhada às metas ambientais, sociais e de governança (ESG) da instituição.

Com a decisão, a Caixa volta a operar em todas as faixas do crédito imobiliário com recursos da poupança, ampliando a oferta tanto para imóveis populares quanto para unidades de maior valor.