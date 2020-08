Uma nova parcela do auxílio emergencial será paga nesta quarta-feira (05) pela Caixa Econômica Federal. Ao todo 4,4 milhões de beneficiários nascidos em abril e maio terão direito aos R$ 600 referentes ao auxílio emergencial, um valor que veio para ajudar famílias que perderam sua fonte de renda por causa da pandemia de coronavírus.

Segundo a Caixa Econômica Federal, além dos nascidos em Maio, outros 483 mil beneficiários nascidos entre janeiro e maio – e que fazem parte do grupo de novos aprovados, ou seja, 6º lote – vão receber o benefício. São trabalhadores que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril, mas tiveram seus benefícios suspensos por algum motivo.

Veja o calendário do primeiro ciclo do Auxílio Emergencial

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 22 de julho 25 de julho fevereiro 3,5 milhões de pessoas 24 de julho 01 de agosto março 3,9 milhões de pessoas 29 de julho 01 de agosto abril 3,8 milhões de pessoas 05 de agosto 08 de agosto maio 3,9 milhões de pessoas 05 de agosto 13 de agosto junho 3,9 milhões de pessoas 07 de agosto 22 de agosto julho 3,8 milhões de pessoas 12 de agosto 27 de agosto agosto 3,9 milhões de pessoas 14 de agosto 1º de setembro setembro 3,9 milhões de pessoas 17 de agosto 05 de setembro outubro 3,9 milhões de pessoas 19 de agosto 12 de setembro novembro 3,7 milhões de pessoas 21 de agosto 12 de setembro dezembro 3,7 milhões de pessoas 26 de agosto 17 de setembro

Consulta saque emergencial

Beneficiários podem pesquisar a situação do benefício no site da Caixa Econômica Federal, diretamente pela página do auxílio emergencial.

