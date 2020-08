A Caixa Econômica Federal revelou os calendários dos quatro ciclos do pagamento do auxílio emergencial. Segundo a portaria, estes calendários vão ditar os pagamentos do benefício de R$ 600 pagos às famílias que tiveram renda diminuída ou completamente afetada pela pandemia do novo coronavírus. O calendário traz as datas para os saques em espécie e transferências definidas pelo mês de nascimento dos beneficiários.

Confira o calendário de pagamento de acordo com cada ciclo

Primeiro ciclo

Pagamentos seguem até o dia 26 de agosto para os beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em abril de 2020. Esse cronograma também será válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em junho de 2020 ou até 4 de julho de 2020. Nesse caso, será feito o crédito da segunda parcela. Segundo a Caixa, quem ainda não recebeu a primeira parcela, também receberá o crédito conforme esse cronograma. Esse é o caso dos beneficiários que tenham se cadastrado no programa entre os dias 17 de junho a 02 de julho de 2020.

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 22 de julho 25 de julho fevereiro 3,5 milhões de pessoas 24 de julho 01 de agosto março 3,9 milhões de pessoas 29 de julho 01 de agosto abril 3,8 milhões de pessoas 05 de agosto 08 de agosto maio 3,9 milhões de pessoas 05 de agosto 13 de agosto junho 3,9 milhões de pessoas 07 de agosto 22 de agosto julho 3,8 milhões de pessoas 12 de agosto 27 de agosto agosto 3,9 milhões de pessoas 14 de agosto 1º de setembro setembro 3,9 milhões de pessoas 17 de agosto 05 de setembro outubro 3,9 milhões de pessoas 19 de agosto 12 de setembro novembro 3,7 milhões de pessoas 21 de agosto 12 de setembro dezembro 3,7 milhões de pessoas 26 de agosto 17 de setembro

Segundo Ciclo

Segundo a Caixa, seguem esse cronograma os beneficiários que receberam a primeira parcela em maio de 2020. Estes receberão o crédito da quarta parcela nessas datas; beneficiários que receberam a primeira parcela em junho, recebem a terceira parcela; beneficiários que receberam a primeira parcela em julho, receberão o crédito da segunda parcela.

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 28 de agosto 19 de setembro fevereiro 3,5 milhões de pessoas 02 de setembro 22 de setembro março 3,9 milhões de pessoas 04 de setembro 29 de setembro abril 3,8 milhões de pessoas 09 de setembro 01 de outubro maio 3,9 milhões de pessoas 11 de setembro 03 de outubro junho 3,9 milhões de pessoas 16 de setembro 06 de outubro julho 3,8 milhões de pessoas 18 de setembro 08 de outubro agosto 3,9 milhões de pessoas 23 de setembro 13 de outubro setembro 3,9 milhões de pessoas 25 de setembro 15 de outubro outubro 3,9 milhões de pessoas 28 de setembro 20 de outubro novembro 3,7 milhões de pessoas 28 de setembro 22 de outubro dezembro 3,7 milhões de pessoas 30 de setembro 27 de outubro

Terceiro Ciclo

O calendário válido para beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho e receberá a quarta parcela. Além disso, para beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em julho de 2020 e receberá o crédito da terceira parcela.

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) janeiro e fevereiro 2,4 milhões de pessoas 09 de outubro 29 de outubro março e abril 2,5 milhões de pessoas 16 de outubro 03 de novembro maio e junho 2,5 milhões de pessoas 23 de outubro 10 de novembro julho e agosto 2,5 milhões de pessoas 30 de outubro 12 de novembro setembro e outubro 3,9 milhões de pessoas 06 de novembro 17 de novembro novembro e dezembro 3,9 milhões de pessoas 13 de novembro 19 de novembro

Quarto Ciclo

válido para os beneficiários que receberam a primeira parcela em julho de 2020. Eles receberão o crédito da quarta e quinta parcelas.

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) janeiro e fevereiro 1 milhão de pessoas 16 de novembro 26 de novembro março e abril 1 milhão de pessoas 18 de novembro 01 de dezembro maio e junho 1,1 milhão de pessoas 20 de novembro 03 de dezembro julho e agosto 1,1 milhão de pessoas 23 de novembro 08 de dezembro setembro e outubro 1 milhão de pessoas 27 de novembro 10 de dezembro novembro e dezembro 1 milhão de pessoas 30 de novembro 15 de dezembro