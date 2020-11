A Caixa Econômica Federal realiza neste domingo (22) uma nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. Cerca de 3,4 milhões de pessoas serão contempladas, todos beneficiários nascidos em janeiro do ciclo 5.

publicidade

Serão repassados no total R$ 1,1 bilhão. Dentro deste valor ainda há parcelas remanescentes do auxílio emergencial, que serão pagas a 157,5 mil pessoas. O restante dos beneficiários terão valores depositados na conta poupança digital relativa à modalidade de expansão do benefício, aprovada em novas parcelas nestes meses em função da continuidade da pandemia.

LEIA TAMBÉM – Como economizar energia mesmo sem o horário de verão? Veja 6 dicas pro seu comércio

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro do auxílio pelo aplicativo Caixa Tem, que permite transações pela internet, compras em comércio eletrônico e também o pagamento em lotéricas.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.