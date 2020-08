Será liberado nesta quinta-feira (13) saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600, criado pelo governo federal para ajudar famílias que tiveram suas rendas prejudicadas por causa da pandemia de coronavírus. Segundo a Caixa Econômica Federal, são 4 milhões de beneficiários nascidos em maio que têm direito ao benefício nesta quinta-feira.

+Leia mais! Calendário de pagamento do auxílio emergencial tem datas até dezembro

Dentre estes 4 milhões estão São 102 mil trabalhadores que tiveram o pedido liberado este mês, divididos entre sexto lote, bem como do primeiro lote, que chegaram a receber uma parcela em abril, mas que depois tiveram o benefício suspenso, conforme explicou a Caixa Econômica Federal.

Calendário de pagamento do auxílio emergencial

Mês de nascimento Nº de beneficiados Dia do crédito Data para saque em espécie janeiro 3,8 milhões de pessoas 22 de julho 25 de julho fevereiro 3,5 milhões de pessoas 24 de julho 01 de agosto março 3,9 milhões de pessoas 29 de julho 01 de agosto abril 3,8 milhões de pessoas 05 de agosto 08 de agosto maio 3,9 milhões de pessoas 05 de agosto 13 de agosto junho 3,9 milhões de pessoas 07 de agosto 22 de agosto julho 3,8 milhões de pessoas 12 de agosto 27 de agosto agosto 3,9 milhões de pessoas 14 de agosto 1º de setembro setembro 3,9 milhões de pessoas 17 de agosto 05 de setembro outubro 3,9 milhões de pessoas 19 de agosto 12 de setembro novembro 3,7 milhões de pessoas 21 de agosto 12 de setembro dezembro 3,7 milhões de pessoas 26 de agosto 17 de setembro

Consulta saque emergencial

Beneficiários podem pesquisar a situação do benefício no site da Caixa Econômica Federal, diretamente pela página do auxílio emergencial.