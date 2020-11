Ao todo 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para receber, nesta terça-feira (17), o pagamento de R$ 423,3 milhões referentes à terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão. Receberão as pessoas com final do Número de Identificação Social (NIS) 1.

Segundo a Caixa o recebimento do Auxílio Emergencial Extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de Autoatendimento, Unidades Lotéricas e correspondentes Caixa Aqui; ou por crédito na conta Caixa Fácil.

Para o pagamento do auxílio, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania – conforme Medida Provisória nº 1.000, de 2 de setembro de 2020 – e recebem o valor do Programa Bolsa Família complementado pela extensão do auxílio emergencial em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental.

Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.

