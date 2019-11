O presidente Jair Bolsonaro elogiou, em transmissão ao vivo pelo Facebook, o ministro da Educação Abraham Weintraub pela aplicação da primeira prova, de duas, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorreu no último domingo, 3. “Parabéns ao MEC e ao ministro Abraham Weintraub.” “Não houve desinformação nas questões de múltipla escolha”, afirmou Bolsonaro.

O presidente também elogiou a escolha do tema da redação, sobre a democratização do acesso ao cinema. “O tema já não foi aquele tema polêmico, lembra? A linguagem ‘não-sei-de-quem'”, disse o presidente em referência à prova do ano passado, que cobrava uma questão de interpretação de texto sobre, segundo o enunciado, o “‘dialeto secreto’ de gays e travestis”. Segundo o presidente a questão “estimula a criançada a se interessar por ‘aquele assunto’ que não leva a lugar nenhum”.

“Eu espero, Weintraub, que na próxima redação caia temas mais científicos, técnicos, ou até culturais, mas que interesse a todos nós”. Bolsonaro também afirmou que a escolha do tema não “teve participação” dele. “Zero. Não tive conhecimento nenhum”.