O ex-presidente Jair Bolsonaro foi encaminhado nesta sexta-feira (20) ao Hospital DF Star, em Brasília, após um quadro de dor e distensão abdominal. Segundo boletim médico divulgado pelo hospital, ele encontra-se internado para realização de exames e intervenção diagnóstica.

A informação de que Bolsonaro havia sido internado foi divulgada primeiramente pelo filho Carlos Bolsonaro, que relatou que o pai havia sentido “fortes dores abdominais” e foi autorizado a acompanhá-lo.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro também se manifestou e informou no Instagram ter conversado com Brasil Caiado, médico que está acompanhando o ex-presidente. Ela estava em viagem ao exterior, mas disse estar retornando ao país. “Que Deus nos ajude e que não seja nada grave”, acrescentou.

Em publicação na rede social X, Carlos Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável por ter decretado a prisão de Jair. “É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de ‘trama golpista’ e com mais de 9 cirurgias após a facada de um antigo militante do PSOL, braço do PT, e que sua saúde se debilita a cada dia estando aprisionado devido à sua falta de mobilidade e à tortura psicológica sofrida diariamente”, afirmou.

A última vez que Bolsonaro havia sido internado foi em março deste ano. Ele ficou 14 dias internado após ser diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana. Em seguida, iniciou o cumprimento da pena de prisão domiciliar.