Trânsito

Bêbado que matar no trânsito pode pagar multa de R$ 29 mil além de indenização

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 23/04/26 13h13
Imagem mostra um carro preso envolvido em um acidente de trânsito em Curitiba.
"Nova" Lei Seca prevê punições muito mais severas para quem causar acidente de trânsito com morte estando embriagado. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que pode endurecer as punições para motoristas flagrados dirigindo sob efeito de álcool. O PL 3.574/2024 prevê multas que podem chegar a R$ 29.347 em casos de acidentes com morte.

A proposta, apresentada pelo ex-deputado federal Gilvan Máximo (DF), altera a Lei Seca e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O foco não está apenas na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas também no aumento do impacto financeiro para o infrator.

Nos casos de acidentes com morte, o texto prevê multa equivalente a 100 vezes o valor de uma infração gravíssima, além da suspensão do direito de dirigir por dez anos. Considerando o valor atual da multa gravíssima (R$ 293,47), o total pode chegar a R$ 29.347.

Já em situações em que a vítima fica com invalidez permanente, a proposta estabelece multa de 50 vezes o valor da infração gravíssima e suspensão da CNH por cinco anos. Nesses casos, o motorista também deverá arcar com as despesas hospitalares da vítima e pagar indenização que pode chegar a até dez vezes o valor da multa.

Na justificativa, o autor argumenta que o cenário exige medidas mais rigorosas. “O número de mortes nas ruas e rodovias no Brasil supera aqueles registrados em conflitos armados e pandemias recentes, e ainda assim não causa o devido espanto”, afirma.

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Projeto está em tramitação

A proposta aguarda parecer do relator na Comissão de Viação e Transportes (CVT). O regime de tramitação é ordinário. O texto pode seguir diretamente para o Senado, caso seja aprovado nas comissões, sem necessidade de votação em plenário, a menos que haja recurso.

No dia 14 de abril, parlamentares apresentaram um requerimento para anexar projetos semelhantes à proposta. Se unificarem o texto, o debate sobre o endurecimento das leis de trânsito pode acelerar. Se aprovado, o texto entra em vigor 360 dias após a publicação oficial.

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