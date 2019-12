O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai investigar uma possível prática abusiva de bancos, associações de aposentados e seguradoras. A suspeita é de que as instituições tenham feito descontos indevidos nos benefícios de aposentados, como contribuições associativas e seguros não contratados. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (9).

As instituições terão dez dias para se manifestar. Se houver a comprovação de irregularidades, elas poderão ser multadas em até R$ 9,9 milhões.

Veja a lista das instituições que terão de prestar esclarecimentos:

Bradesco;

Caixa Econômica Federal;

Santander;

Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público (ABAMSP);

Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (ANAPPS);

Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (ASBAPI);

Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (CENTRAPE);

Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil (RIAAM Brasil);

Chubb Seguros Brasil;

Companhia de Seguros e Previdência do Sul (Previsul);

Sabemi Seguradora;

Sudamerica Clube de Serviços e Sudamerica Vida Corretora de Seguros.