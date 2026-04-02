Bancos abrem na Sexta-feira Santa? Veja como será o funcionamento

As agências bancárias de todo o Brasil não abrirão nesta sexta-feira (03/04), Sexta-feira Santa, feriado da Paixão de Cristo. O atendimento presencial está suspenso, mas o Pix continua funcionando normalmente 24 horas por dia.

Quais pagamentos não funcionam no feriado?

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial. As compensações bancárias, como as TEDs (transferências entre bancos diferentes), também não serão processadas nesta sexta-feira. O expediente normal retorna na próxima segunda-feira, exceto em cidades com feriado local.

Como fazer transferências bancárias no feriado?

O Pix funciona normalmente durante todo o feriado, 24 horas por dia. Além disso, os clientes podem usar aplicativos de celular, internet banking, caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários para realizar transferências e outros serviços sem precisar ir até uma agência.

O que acontece com boletos e contas que vencem na sexta?

Segundo a Febraban, boletos e contas de consumo como água, luz e telefone que vencem no feriado podem ser pagos no próximo dia útil sem multa ou juros. Já tributos e impostos com vencimento na sexta devem ser pagos antecipadamente para evitar cobrança de acréscimos.

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Quando será o próximo feriado bancário?

O próximo feriado nacional que afetará o funcionamento dos bancos será dia 21 de abril, uma terça-feira, quando se comemora Tiradentes. Novamente as agências estarão fechadas para atendimento presencial, mas os canais digitais e o Pix continuarão disponíveis normalmente.

Os bancos abrem na Quinta-feira Santa?

Sim. Nesta quinta-feira (02/04), véspera do feriado, todas as agências bancárias funcionam em horário normal de expediente. É a última oportunidade para resolver questões que precisam de atendimento presencial antes do recesso da Sexta-feira Santa.