Avião de pequeno porte cai no Rio Grande do Sul e deixa quatro mortos

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (03/04) sobre um restaurante em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Quatro ocupantes da aeronave morreram. A queda aconteceu logo após a decolagem, por volta das 10h35.

A aeronave colidiu com a rede de energia elétrica logo após decolar, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado para investigar as causas do acidente. As perícias estão em andamento no local.

Morreram quatro pessoas: um casal que dividia residência entre Xangri-Lá e Ribeirão Preto, e o piloto da aeronave. O quarto ocupante do avião foi encontrado horas depois do acidente. Com a localização do quarto corpo, os bombeiros encerraram as buscas.

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Houve vítimas no solo?

Não. O avião atingiu um restaurante que estava fechado no momento da queda. Moradores das casas próximas foram retirados por risco de explosões, mas ninguém em solo ficou ferido. O Corpo de Bombeiros combateu o incêndio iniciado pela colisão.

Qual era o destino da aeronave?

Segundo informações do plano de voo e de familiares, o avião sairia de Capão da Canoa com destino ao aeroporto de Itápolis, em São Paulo. A Defesa Civil isolou o perímetro e evacuou a área. O Samu presta apoio aos familiares das vítimas que chegam ao local.