Acidente entre caminhões causa 22 km de lentidão na BR-277 rumo ao Litoral

Um acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (03/04), na BR-277, impactou o fluxo de veículos ao longo da manhã para quem seguia rumo ao Litoral do Paraná. A colisão traseira entre dois caminhões, na região de Morretes, provocou a interdição total da rodovia durante a madrugada. A liberação ocorreu de forma parcial ao longo da manhã, o que gerou cerca de 22 quilômetros de lentidão.

De acordo com a concessionária EPR Litoral Pioneiro, a rodovia foi liberada por volta das 10 horas. Já durante a tarde desta sexta-feira, o movimento no sentido praias segue intenso, mas sem registro de lentidão no trecho.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 0h40 e envolveu a queda de carga de um dos caminhões. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.