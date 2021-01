Faltam poucos dias para o Enem 2020, a edição do Exame Nacional do Ensino Médio que precisou ser adiada devido à pandemia de coronavírus, a prova será realizada em dois finais de semana. Para quem optou pela versão impressa, o exame acontecerá entre os dias 17 e 24 de janeiro, e para aqueles que decidiram pelo formato digital, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Indiferente da escolha dos candidatos, os candidatos ainda podem se preparar pelos aulões online promovidas pelo Sistema de Ensino SAE Digital, nos dias 13 e 14 de janeiro, pelo Youtube.

Serão dois dias de revisão completa e dinâmica para ajudar os estudantes nesta reta final. Para participar, basta acessar o site e se inscrever de forma totalmente gratuita. O evento conta com um time de nove professores especializados em todas áreas de conhecimentos exigidas pelo exame, que vão trazer dicas e revisar os principais assuntos na véspera do Enem.

O evento contará com os professores Guilherme Shibata (Literatura), Cleuza Cecato (Redação), Pedro Filipak (Geografia), Guilherme Gouveia (História), Fernando Scholz (Filosofia e Sociologia), André Tatarin (Matemática), André Astro (Física), Thiago Zeni (Biologia e Robert Nespolo (Química), todos com o objetivo de potencializar os resultados de todos os candidatos.

As aulas são realizadas ao vivo, e ficam também posteriormente disponíveis no canal do Youtube do SAE Digital, onde também é possível acompanhar a postagem de videoaulas organizadas por matérias e divididas por dia, com os conteúdos programáticos desde o 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Serviço

Super Aulão Enem

Dia: 13 de janeiro

Horário: 17h

Matérias: Literatura, Redação, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Dia: 14 de janeiro

Horário: 17h

Matérias: Matemática, Física, Biologia e Química.

Inscrição gratuita por este site