A manifestação do Movimento Passe Livre (MPL) contra o reajuste das tarifas teve confusão na estação Trianon-Masp do Metrô nesta terça-feira, 7. O ato, que começou na Prefeitura por volta de 17 horas e seguiu depois para a Avenida Paulista, acabou se concentrando dentro do Metrô, após a forte chuva que atingiu a região.

Após caminhar em direção à Consolação, alguns manifestantes furaram o cerco da PM e passaram a ocupar as faixas no sentido Paraíso. Um grupo de black blocs correu para invadir a Estação Trianon, do Metrô, e foi seguido pela polícia, por volta das 19h30. Houve princípio de tumulto e correria. Depois os agentes conseguiram bloquear as entradas.

A chuva forte que caiu na Paulista por volta de 20h30 deu fim à manifestação na rua. Os ativistas entraram no Metrô e o ato seguiu dentro da estação. Policiais do Choque se posicionaram na frente das catracas para ninguém pular. Houve um princípio de empurra-empurra e confusão. Policiais anunciavam com megafones que a estação seria esvaziada.