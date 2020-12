Que tal terminar 2020 com R$ 300 milhões de saldo na conta? Este é o prêmio estimado para a aposta que acertar as seis dezenas da Mega da Virada em 2020. Para concorrer a esta bolada, os apostadores têm até as 17h desta quinta-feira (31) para fazer uma fezinha. O sorteio acontece na quinta, a partir das 20h.

De acordo com informações da Agência Brasil, as apostas podem ser feitas em casas lotéricas, pelo portal Loterias Online, pelo aplicativo Loterias Caixa para iOS e Android e pelo Internet Banking Caixa, que é apenas para correntistas do banco.

A aposta mínima, de seis dezenas, custa R$ 4,50. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço e também as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. A aposta mais cara, de 15 dezenas, custa R$ 22.522,50.

Na última Mega da Virada, quatro pessoas dividiram prêmio de mais de R$ 304 milhões. As dezenas sorteadas foram: 03, 35, 38, 40, 57 e 58.

Recordes

O maior prêmio da Mega da Virada, segundo a Caixa, foi o de 2017: R$ 306 milhões em 2017. Na época, 17 apostadores dividiram a bolada e receberam R$18 milhões, cada um. E levar um prêmio da loteria sozinho é para poucos – o recorde foi registrado em maio de 2019, quando um apostador recebeu sozinho R$ 289 milhões.

O último concurso do ano é o único que não acumula. Se ninguém acertar todos os números, o prêmio é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim sucessivamente até aparecer um ganhador.

Como apostar

As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), e do Portal Loterias CAIXA.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

Retirada do prêmio

A retirada do prêmio pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Porém, no caso de prêmio líquido superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), a retirada só pode ser feita nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa, e o tempo permitido para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio.