Apostadores da Mega Sena 2608 no Paraná estão com o bolso cheio após acertarem, na noite desta quarta-feira (06), cinco dos seis números sorteados pela Mega Sena 2608. O prêmio era de R$ 3 milhões. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio da Mega Sena 2609 saltou para R$ 9 milhões neste sábado (08).

Resultado da Mega Sena 2608: 07, 13, 17, 27, 29 e 52.

Em Curitiba quem acertou a quina da Mega Sena 2608 foi o apostador de um jogo simples, realizado na Loterias Castelo Branco, no bairro Cristo Rei. O sortudo faturou um prêmio de R$ 18,4 mil.

Além de Curitiba, o Paraná emplacou a quina com apostas de Matinhos, Morretes e Palmeira. Veja o detalhamento abaixo!

Curitiba Lotéricas Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS CASTELO BRANCO 6 Não Simples 1 R$18.434,90 MATINHOS/PR LOTERIAS JK 7 Não Bolão 9 R$36.869,76 MORRETES/PR OSCAR BUCK LOTERIAS 6 Sim Simples 1 R$18.434,90 PALMEIRA/PR LOTERICA FRANCO 6 Sim Simples 1 R$18.434,90

Como jogar na Mega Sena?

A Mega-Sena paga milhões para quem acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. Para jogar basta marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples da Mega Sena custa R$ 6.

