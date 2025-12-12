Anvisa proíbe venda de dois cosméticos sem registro no Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois cosméticos foram proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quinta-feira (11/12). A medida foi tomada porque os produtos estavam sendo comercializados sem o registro obrigatório.

Os itens barrados são a Deo Colônia Amantikir, fabricada pela empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, que não tem origem identificada.

A Anvisa foi alertada sobre a venda desses produtos no mercado brasileiro. Como são considerados de alto risco, o registro junto ao órgão é obrigatório, o que não foi realizado pelas empresas responsáveis.

Com a decisão, ficam proibidas a distribuição, produção, divulgação, comercialização e utilização dos dois cosméticos em todo o território nacional.