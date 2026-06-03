Anvisa descobre bactéria e manda recolher lote de água mineral Crystal

A Anvisa publicou a Resolução 2.247/2026 oficializando o recolhimento voluntário de um lote da Água Mineral Natural sem Gás da marca Crystal. A medida foi tomada após laudos laboratoriais detectarem a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa no produto, o que motivou a interdição preventiva da fábrica responsável em Luziânia (GO).

O recolhimento envolve mais de 374 mil garrafas de 500 ml distribuídas no Distrito Federal, Goiás, Tocantins e interior de São Paulo. Não há garrafas deste lote no Paraná.

Qual é o lote afetado?

Se você comprou água Crystal recentemente, verifique o rótulo do produto. O lote afetado possui as seguintes especificações:

Lote: LZ1 VAL200127 3 P 200126

Data de fabricação: 20/01/2026

Data de validade: 20/01/2027

Volume: Garrafas de 500 ml

Orientação da Anvisa: Caso você tenha alguma unidade deste lote em casa, não consuma o produto. Guarde a embalagem e aguarde as instruções da fabricante sobre devolução e reembolso.

Água contaminada: Como foi descoberta?

A presença da bactéria foi identificada inicialmente em uma análise de rotina do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF). Uma contraprova laboratorial confirmou o resultado positivo para a bactéria Pseudomonas, o que levou a Diretoria de Vigilância Sanitária do DF (Divisa/DF) a interditar o local de envase e acionar a Anvisa.

A fabricante do produto, a Mineração Bom Jesus Ltda, iniciou o recolhimento imediato. Segundo a empresa, cerca de 99,2% das unidades desse lote já foram retiradas das prateleiras e, até o momento, não há registro de reclamações de consumidores nos canais oficiais.

O que diz a fabricante?

Em esclarecimento prestado à Anvisa, a Mineração Bom Jesus informou que abriu uma rigorosa auditoria interna para mapear o que pode ter causado o incidente e já enviou toda a documentação comprobatória à agência reguladora. A empresa também mantém reuniões frequentes com os técnicos do órgão para cooperar com as investigações.

Como parte das ações de controle desde que o caso foi reportado, a companhia realizou testes detalhados em mais de 300 amostras, englobando tanto a linha de produção quanto os produtos finais. De acordo com a fabricante, todas as novas análises deram negativo para a presença de qualquer microrganismo ou indicador de contaminação, reforçando que o episódio se limitou estritamente ao lote recolhido.