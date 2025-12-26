Anvisa bane adoçante não autorizado: entenda os riscos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de produtos que contêm alulose, uma espécie de adoçante, fabricados pela empresa Sainte Marie Importação e Exportação. A decisão foi oficializada no Diário Oficial da União da última segunda-feira (22).

A medida não veio por acaso. A alulose simplesmente não consta na lista oficial de substâncias autorizadas pela Anvisa para utilização como adoçante ou ingrediente alimentar em território nacional.

A agência reguladora reforça que todos os alimentos ou ingredientes considerados novos, ou seja, aqueles que não possuem histórico de consumo no Brasil, precisam necessariamente passar pelo crivo da Anvisa antes de chegarem ao mercado.

Esse processo de avaliação técnica é fundamental. Durante a análise, a Anvisa verifica se o método de fabricação do novo ingrediente ou alimento não induz ou concentra substâncias prejudiciais à saúde, nem extrapola os níveis considerados seguros para o consumo da população brasileira.