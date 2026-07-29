Anvisa aprova novo tratamento para tipo avançado de câncer de pulmão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a inclusão de uma nova indicação terapêutica para o medicamento Datroway (datopotamabe deruxtecana). A resolução foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). Com a decisão, o remédio passa a ser indicado para adultos com câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) localmente avançado ou metastático.

A nova indicação é voltada especificamente para pacientes que apresentam a mutação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFRm) e que já tenham realizado tratamento prévio com terapia direcionada ao EGFR e quimioterapia à base de platina.

O câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo. O tipo de não pequenas células responde por cerca de 85% dos casos diagnosticados. Nesse cenário, os pacientes com adenocarcinoma que possuem mutações ativadoras do EGFR formam um subgrupo molecular relevante, beneficiando-se do uso de terapias-alvo específicas.

A aprovação atende a um gargalo no tratamento da doença. Quando ocorre a progressão do câncer mesmo após o uso de inibidores de EGFR e quimioterapia convencional, as alternativas terapêuticas disponíveis passam a oferecer benefício clínico limitado.

Produzido pelo laboratório Daiichi Sankyo Brasil Farmacêutica Ltda., o Datroway já possuía registro aprovado no país para o tratamento de pacientes adultas com câncer de mama.

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