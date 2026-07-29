Anvisa aprova novo medicamento para tratar artrite e febres

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou na última segunda-feira (27) o Kineret (anacinra). O medicamento é voltado ao tratamento de doenças autoinflamatórias como artrite reumatoide, síndromes de febres periódicas e doença de Still.
As três condições provocam inflamações persistentes ou recorrentes pelo corpo, comprometendo a qualidade de vida do paciente e podendo gerar graves complicações de saúde.
Remédio para artrite reumatoide (AR)
Combinado ao metotrexato, o novo remédio é indicado para combater sinais e sintomas da AR em adultos que não apresentaram resposta satisfatória ao uso isolado do metotrexato.
Síndromes de febres periódicas
O Kineret foi aprovado para tratar síndromes de febre periódica autoinflamatória. A indicação abrange adultos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 8 meses que tenham peso igual ou superior a 10 kg. O remédio atua contra:
- Síndromes periódicas associadas à criopirina (CAPS)
- Febre Familiar do Mediterrâneo (FFM)
Remédio para doença de Still
O produto também é recomendado para adultos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 8 meses (com 10 kg ou mais) diagnosticados com doença de Still. A liberação inclui casos de Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica (AIJS) e Doença de Still do Adulto (DSA).
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