Anvisa aprova novo medicamento para tratar artrite e febres

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou na última segunda-feira (27) o Kineret (anacinra). O medicamento é voltado ao tratamento de doenças autoinflamatórias como artrite reumatoide, síndromes de febres periódicas e doença de Still.

As três condições provocam inflamações persistentes ou recorrentes pelo corpo, comprometendo a qualidade de vida do paciente e podendo gerar graves complicações de saúde.

Remédio para artrite reumatoide (AR)

Combinado ao metotrexato, o novo remédio é indicado para combater sinais e sintomas da AR em adultos que não apresentaram resposta satisfatória ao uso isolado do metotrexato.

Síndromes de febres periódicas

O Kineret foi aprovado para tratar síndromes de febre periódica autoinflamatória. A indicação abrange adultos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 8 meses que tenham peso igual ou superior a 10 kg. O remédio atua contra:

Síndromes periódicas associadas à criopirina (CAPS)

Febre Familiar do Mediterrâneo (FFM)

Remédio para doença de Still

O produto também é recomendado para adultos, adolescentes, crianças e bebês a partir de 8 meses (com 10 kg ou mais) diagnosticados com doença de Still. A liberação inclui casos de Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica (AIJS) e Doença de Still do Adulto (DSA).

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