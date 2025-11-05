Desenhos misteriosos reaparecem em plantação de trigo em Santa Catarina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã de segunda-feira (03/11) moradores de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, foram surpreendidos com o aparecimento de um novo agroglifo em uma plantação de trigo próxima ao centro da cidade. O fenômeno, que não era registrado há três anos na região, voltou a despertar a curiosidade da comunidade local e já atrai visitantes de municípios vizinhos.

Desde 2008, Ipuaçu vem registrando o surgimento desses misteriosos desenhos em plantações, principalmente de trigo, sempre entre os meses de outubro e novembro. As figuras geométricas, formadas pelo acamamento das plantas, surgem de maneira aparentemente inexplicável, sem sinais de entrada humana nos campos.

Os desenhos, conhecidos mundialmente como crop circles, geralmente apresentam padrões circulares complexos e de grande precisão.

A cada aparecimento, o município de pouco mais de 7 mil habitantes se transforma. Pesquisadores, ufólogos, turistas e veículos de comunicação chegam em busca de respostas ou simplesmente para contemplar o fenômeno que intriga pela perfeição geométrica.

Cidade de Santa Catarina analisa como aproveitar agroglifo para turismo

O Setor de Turismo de Ipuaçu já estuda alternativas para aproveitar melhor esse fenômeno recorrente. A ideia é desenvolver rotas turísticas e eventos culturais relacionados aos agroglifos, transformando o mistério em oportunidade para o desenvolvimento local.

O atual desenho poderá ser visitado nas próximas semanas, enquanto a colheita do trigo não é realizada. A administração municipal orienta que os visitantes respeitem os limites estabelecidos para preservar a plantação e permitir que mais pessoas possam conhecer o fenômeno.