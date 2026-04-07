Adeus arroz grudado: a regra do “1,5” que economiza tempo e gás na cozinha

Fazer o arroz do dia a dia de forma rápida, sem errar o ponto e sem desperdiçar tempo na beira do fogão é o desejo de qualquer cozinheiro amador ou profissional. Esqueça a regra de duas xícaras de água para uma de arroz. A Chef Bruna Lopes, destaque do programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo em 2025, ensina o passo a passo para um arroz fresquinho e soltinho em apenas 6 minutos de pressão.

A proposta é simples: reduzir o tempo de cozimento pela metade, mantendo a textura ideal e o sabor de “feito na hora”.

O segredo da proporção para fazer arroz na panela de pressão

A grande diferença entre o método tradicional e o uso da pressão está na quantidade de líquidos. Para quem está acostumado a usar o dobro de água em relação ao arroz, a regra aqui muda. De acordo com a Chef Bruna Lopes, que ganhou visibilidade nacional ao participar do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025, o cálculo exato é o multiplicador de 1,5.

Ou seja, para cada medida de arroz, utiliza-se uma medida e meia de água. Essa proporção evita que o grão passe do ponto ou queime no fundo da panela devido à alta temperatura do sistema de pressão.

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Passo a passo: Arroz na Pressão

Confira abaixo como replicar em casa a receita compartilhada pela chef em suas redes sociais.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz branco tipo agulhinha (aprox. 280g)

1/2 cebola picadinha

2 dentes de alho picadinhos

30g de gordura (azeite, óleo vegetal, banha ou manteiga)

3 xícaras de água em temperatura ambiente (420ml)

Sal a gosto

Modo de Preparo:

Refogado: Na panela de pressão, aqueça a gordura de sua preferência e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. O Grão: Adicione o arroz diretamente na panela. Dica da Chef: Não é necessário lavar o arroz; a recomendação de uso seco vem estampada na maioria das embalagens modernas para preservar nutrientes e a estrutura do grão. Tempero: Adicione a água e o sal. Uma dica de ouro para não errar é experimentar a água: o sabor dela é a prévia fiel de como ficará o arroz pronto. Pressão: Tampe a panela. Assim que começar a “apitar” (pegar pressão), abaixe o fogo e conte exatamente 6 minutos. Finalização: Desligue o fogo e aguarde 3 minutos antes de retirar a pressão manualmente. Se não for servir imediatamente, mantenha a panela fechada para conservar o calor.

Resultado profissional em casa

Utilizar a técnica de Bruna Lopes é uma forma de otimizar a rotina na cozinha sem abrir mão da qualidade. O resultado é um arroz agulhinha soltinho, cozido de forma uniforme e em um tempo recorde para os padrões convencionais.

Além da praticidade, o método reforça como a técnica correta de proporção de água pode transformar ingredientes básicos em pratos perfeitos.

Por que você não deve lavar o arroz?

Muitas pessoas ainda mantêm o hábito de lavar os grãos, mas a Chef Bruna Lopes reforça o que os fabricantes já indicam nas embalagens: o arroz agulhinha moderno não precisa de lavagem. Além de preservar os nutrientes, manter o grão seco ajuda a garantir aquela textura soltinha após o cozimento sob pressão.

Tabela de Cozimento – Arroz na Pressão

Cronograma de Cozimento Perfeito Etapa Tempo Fogo Após pegar pressão 6 minutos Baixo Tempo de espera 3 minutos Desligado