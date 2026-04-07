Adeus arroz grudado: a regra do “1,5” que economiza tempo e gás na cozinha

Fazer o arroz do dia a dia de forma rápida, sem errar o ponto e sem desperdiçar tempo na beira do fogão é o desejo de qualquer cozinheiro amador ou profissional. Esqueça a regra de duas xícaras de água para uma de arroz. A Chef Bruna Lopes, destaque do programa “Chef de Alto Nível” da TV Globo em 2025, ensina o passo a passo para um arroz fresquinho e soltinho em apenas 6 minutos de pressão.
A proposta é simples: reduzir o tempo de cozimento pela metade, mantendo a textura ideal e o sabor de “feito na hora”.
O segredo da proporção para fazer arroz na panela de pressão
A grande diferença entre o método tradicional e o uso da pressão está na quantidade de líquidos. Para quem está acostumado a usar o dobro de água em relação ao arroz, a regra aqui muda. De acordo com a Chef Bruna Lopes, que ganhou visibilidade nacional ao participar do programa Chef de Alto Nível, da TV Globo, em 2025, o cálculo exato é o multiplicador de 1,5.
Ou seja, para cada medida de arroz, utiliza-se uma medida e meia de água. Essa proporção evita que o grão passe do ponto ou queime no fundo da panela devido à alta temperatura do sistema de pressão.
Passo a passo: Arroz na Pressão
Confira abaixo como replicar em casa a receita compartilhada pela chef em suas redes sociais.
Ingredientes:
- 2 xícaras de arroz branco tipo agulhinha (aprox. 280g)
- 1/2 cebola picadinha
- 2 dentes de alho picadinhos
- 30g de gordura (azeite, óleo vegetal, banha ou manteiga)
- 3 xícaras de água em temperatura ambiente (420ml)
- Sal a gosto
Modo de Preparo:
- Refogado: Na panela de pressão, aqueça a gordura de sua preferência e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados.
- O Grão: Adicione o arroz diretamente na panela. Dica da Chef: Não é necessário lavar o arroz; a recomendação de uso seco vem estampada na maioria das embalagens modernas para preservar nutrientes e a estrutura do grão.
- Tempero: Adicione a água e o sal. Uma dica de ouro para não errar é experimentar a água: o sabor dela é a prévia fiel de como ficará o arroz pronto.
- Pressão: Tampe a panela. Assim que começar a “apitar” (pegar pressão), abaixe o fogo e conte exatamente 6 minutos.
- Finalização: Desligue o fogo e aguarde 3 minutos antes de retirar a pressão manualmente. Se não for servir imediatamente, mantenha a panela fechada para conservar o calor.
Resultado profissional em casa
Utilizar a técnica de Bruna Lopes é uma forma de otimizar a rotina na cozinha sem abrir mão da qualidade. O resultado é um arroz agulhinha soltinho, cozido de forma uniforme e em um tempo recorde para os padrões convencionais.
Além da praticidade, o método reforça como a técnica correta de proporção de água pode transformar ingredientes básicos em pratos perfeitos.
Por que você não deve lavar o arroz?
Muitas pessoas ainda mantêm o hábito de lavar os grãos, mas a Chef Bruna Lopes reforça o que os fabricantes já indicam nas embalagens: o arroz agulhinha moderno não precisa de lavagem. Além de preservar os nutrientes, manter o grão seco ajuda a garantir aquela textura soltinha após o cozimento sob pressão.
|Etapa
|Tempo
|Fogo
|
Após pegar pressão
|6 minutos
|Baixo
|
Tempo de espera
|3 minutos
|Desligado